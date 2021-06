Kanton Zug Alt Regierungs- und Nationalrat Anton Scherrer verstorben Der CVP-Politiker war von 1974 bis 1990 Erziehungsdirektor.

Der am 3. November 1925 geborene promovierte Historiker Anton Scherrer engagierte sich politisch seit 1967 für seine Wohngemeinde Risch sowie den Kanton Zug. Der Verstorbene war von 1967 bis zu seiner Wahl in den Regierungsrat 1974 Gemeindepräsident von Risch. Dort hat er auch als Sekundarlehrer anfänglich unterrichtet. Von 1959 bis 1974 war er als Lehrer an der Kantonsschule Zug tätig.

CVP-Regierungsrat Anton Scherrer. Das Bild entstand 1982. Bild: Wiki Commons

Von 1974 bis 1990 war der CVP-Politiker Regierungsrat des Kantons Zug. Er führte die damalige Erziehungsdirektion (heute Bildungsdirektion). Während seiner Zeit als Regierungsmitglied vertrat Scherrer von 1979 bis 1983 die Zuger Bevölkerung im Nationalrat. In seiner Amtszeit als Regierungsrat wurde Anton Scherrer zweimal (1981 bis 1982 und 1987 bis 1988) zum Landammann gewählt. In Scherrers Amtszeit als Regierungsrat fällt die umfassende Revision des Schulgesetzes (1990).

Anton Scherrer ist am 29. Mai im 96. Altersjahr verstorben.