Kanton Zug Auch Duschen mit der Stoppuhr trägt zur besseren Klimabilanz bei Bei den «KlimaGesprächen» beim Zuger Bahnhof geht es darum, Wege zu finden, seinen CO2-Abdruck zu verringern – und darum, dabei nicht alleine zu sein.

Es gilt, der Umwelt (im Bild der Blick über Oberägeri) durch sein Verhalten Sorge zu tragen. Bild: Stefan Kaiser (24. April 2019)

Der Klimawandel gehört zu den grössten Herausforderungen unserer Zeit. Dagegen anzukämpfen, ist nicht einfach. Wer ein klimafreundlicheres Leben führen möchte, dem stehen kleinere und grössere Hürden im Weg. Leichter geht es, wenn man mit der Herausforderung nicht alleine ist.

Ab dem 4. November finden in Zug zum ersten Mal die «KlimaGespräche» statt (siehe Fussnote). An sechs Abenden werden die eigenen Gewohnheiten in Bezug auf Wohnen, Mobilität, Ernährung und Konsum sowie die Folgen davon für das Klima analysiert und konkrete Lösungen erarbeitet. Die Idee der «KlimaGespräche» stammt ursprünglich aus Grossbritannien. Die Psychotherapeutin Rosemary Randall und der Ingenieur Andy Brown setzten sich einerseits zum Ziel, sachlich gute Informationen zu vermitteln, und andererseits, psychologisch sinnvoll mit der Situation umzugehen. In der Deutschschweiz verbreitet wurde das Konzept durch «Fastenopfer» und «Brot für alle».

Die Zusammenhänge aufzeigen

Antonia Fuchs und Roman Ambühl, Pfarreiseelsorger bei der katholischen Kirche Zug, moderieren die Veranstaltungen. «Die ‹KlimaGespräche› bieten die Möglichkeit, mit anderen in den Austausch zu kommen», erklärt er. «Es muss einem bewusst werden, dass wir in einer Klimakrise sind. Es ist nicht einfach ein Wandel, der so nett von A nach B verläuft.» Ambühl verweist auf das Pariser Klimaabkommen, das vorsieht, den globalen Temperaturanstieg möglichst nah an 1,5 Grad und deutlich unter zwei Grad zu halten. «Um dieses Ziel zu erreichen, bleibt uns ein bestimmtes Budget an CO2, das ausgestossen werden darf.»

Um in diesem Rahmen zu bleiben, brauche es entschiedene Massnahmen. Neben politischen und strukturellen Massnahmen bedinge es ebenfalls einer Verhaltensänderung auf persönlicher Ebene. «Unseren Teilnehmenden soll bewusst werden, was sie verändern können», erklärt Roman Ambühl. «Am Ende geht es auch um die Einsicht: Es braucht jede und jeden.»

Geräte für zu Hause

Die Diskussionsgruppe trifft sich jeweils einmal im Monat. Am ersten der sechs Abende findet eine Situationsanalyse statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen grundlegende Fakten rund um die Herausforderung Klimawandel. Während vier thematischer Abende haben sie die Möglichkeit, sich zu Bereichen aus dem Alltag zu informieren. Zwischen den Treffen bleibt Zeit, die Ideen zu Hause umzusetzen und mehr über den persönlichen CO2-Ausstoss zu erfahren. «Wir geben den Teilnehmenden auch Messgeräte mit nach Hause, mit denen sie ihren Strom- oder Wasserverbrauch bestimmen können», erklärt Ambühl. Dahinter stecke nebenbei ein kleiner Wettbewerbsgedanke. «Wie schnell kann ich duschen und werde trotzdem sauber?», nennt Ambühl als Beispiel.

Am letzten Abend endet die Gesprächsreihe mit Diskussionen darüber, wie es jetzt weitergeht. «‹Die KlimaGespräche› sollen einen Impuls geben», so Ambühl. «Es ist einiges möglich. Vor allem dann, wenn man sich nicht so alleine fühlt.»