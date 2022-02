Kanton zug Baustellenstrecke zwischen Nidfuren und Schmittli wegen Allenwinder Umzug geöffnet – das sorgte für Verwirrung Rechts oder links abbiegen, um ins Ägerital zu gelangen? Eine Umleitung sorgte für ein kleines Verkehrschaos.

Vor den Lotsen stauten sich die Autos. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 26. Februar 2022)

Verwirrung: Dafür sorgte die kurzzeitige Öffnung der Strecke zwischen Nidfuren und Schmittli. Der Strassenabschnitt ist aktuell eigentlich eine einzige Baustelle aufgrund dringend anstehender Sanierungen. Doch da die Ausweichroute durch Allenwinden wegen des Fasnachtsumzugs am Samstag gesperrt war, öffnete man die Baustelle wenige Stunden zur Durchfahrt. Da die Beschilderung nicht eindeutig gewesen sei, wären viele Automobilistinnen und -mobilisten durcheinander gekommen, wie ein Augenzeuge berichtet. Ausserdem habe ihm ein Verantwortlicher gesagt, dass die Öffnung mit viel Aufwand verbunden war.

Der Verkehr wurde umgeleitet für den Fasnachtsumzug. Bild: Mathias Blattmann (Menzingen, 26. Februar 2022)

Auf dem grossen Schild war der Weg nach Unterägeri über die Baustelle nämlich nach wie vor mit Klebeband durchgestrichen. Die Lotsen, welche am Beginn der Strecke standen, hätten viele Fragen zu klären gehabt und den Verkehrsteilnehmenden bestätigen müssen, dass die Strecke tatsächlich kurzzeitig offen sei, um die Sperrung in Allenwinden zu umgehen. Manche Autofahrer und Autofahrerinnen hätten fälschlicherweise den Weg nach Menzingen genommen und nach einigen hundert Metern wieder umgedreht, in der Annahme die Umleitung führe dort durch. Die Autos hätten sich ausserdem vor den Lotsen gestaut.

Öffnung soll Ausnahme bleiben

Auch die Linienbusse fuhren über diese Strasse. Bild: Mathias Blattmann (Menzingen, 26. Februar 2022)

Die Sanierung fällt in die Verantwortlichkeit der Zuger Baudirektion, welche über eine temporäre Durchfahrt beschliessen konnte. Laut Baudirektor Florian Weber soll diese temporäre Öffnung der Strecke eine Ausnahme bleiben. Auf Anfrage erklärt er: «Es bestand ein sehr grosses Bedürfnis an der Durchführung des Allenwindner Fasnachtsumzugs. Wir wurden darum frühzeitig angefragt, ob eine Öffnung der Strecke Nidfuren–Schmittli für wenige Stunden möglich wäre.» Weil die Fasnacht letztes Jahr nicht stattfinden konnte und sie 2022 auf den Beginn der Sanierungszeit gefallen sei, habe die Baudirektion eine einmalige Ausnahme unter Abwägung aller Interessen gewährt. Die Öffnung sei schon länger geplant gewesen, stand aber unter dem Vorbehalt der Coronalockerungen. Rückmeldungen aus der Bevölkerung zu dieser Öffnung habe die Baudirektion nicht bekommen.

Maximal 30 Stundenkilometer durfte man fahren. Bild: Mathias Blattmann (Menzingen, 26. Februar 2022)

Die Strasse wurde provisorisch hergerichtet. Bild: Mathias Blattmann (Menzingen, 26. Februar 2022)

Man habe einige Anpassungen vornehmen müssen, damit die Strasse befahrbar gewesen sei. Florian Weber: «Für die einspurige Öffnung des Verkehrs von Nidfuren zum Schmittli mussten kleinere bauliche Massnahmen getroffen werden, damit die Sicherheit gewährleistet war.» Zudem wurde ein Verkehrsdienst – eben jener, der die Verwirrung der Autofahrenden klären musste – aufgeboten und die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt. Dem Augenzeugen zufolge sei die Strecke tatsächlich provisorisch hergerichtet gewesen, der Untergrund war kiesig.