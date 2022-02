Kanton Zug Beratende Kommission soll bei einstufigen Kreditverfahren frühzeitig einbezogen werden Für die Mitte-Fraktion im Kantonsrat ist unklar, wann bei Bauprojekten das ein- oder zweistufige Verfahren bei der Finanzierung angewendet wird. Sie fordert die Regierung auf, dies zu erörtern.

Im Kanton Zug wird fleissig gebaut: Diverse Strassen werden saniert oder neu erstellt, gleichzeitig sind verschiedene Hochbauprojekte in Arbeit. Die Finanzierung eines solchen kantonalen Bauprojekts kann entweder einstufig oder zweistufig angelegt sein.

Einstufig heisst, dass ein Rahmenkredit festgelegt wird. Bis zu einer bestimmten Obergrenze kann jener dann für Bauprojekte ausgeschöpft werden. Zweistufig ist das Verfahren, wenn zuerst ein Planungs- und dann ein Objektkredit bewilligt wird. Die Mitte fordert nun in einem Postulat, dass der Regierungsrat aufzeigt, wann man sich für welches Kreditverfahren entscheide. Ausserdem sei dem Kantonsrat eine «Variante vorzulegen, wie im einstufigen Verfahren bei Bauprojekten die vorberatende Kommission frühzeitig miteinbezogen werden kann».

Teure Projekte sollen politisch gestützt sein

Die Postulanten halten grundsätzlich ein «zweistufiges Verfahren mit Planungs- und Objektkredit für den richtigen Weg», um Bauprojekte zu realisieren, wie sie in ihrem Postulatstext schreiben. Sie sind überzeugt:

«Vor der Vergabe von teuren Leistungen soll der Rahmen eines Bauprojektes klar definiert und politisch abgestützt werden.»

So habe zum Beispiel die Hochbaukommission bei der Debatte zum Planungskredit Hofstrasse 15 in Zug ein zusätzliches Geschoss beim Neubau gefordert. Dieses kann nun von Beginn an mitgeplant werden. «Eine spätere Intervention beim Objektkredit wäre nicht oder nur mit beträchtlichen Mehrkosten möglich gewesen.»

Bei kleineren Bauten halten es die Postulanten aber für durchaus sinnvoll, sie über den Rahmenkredit abzuwickeln. Dies, damit jene möglichst schlank und schnell bearbeitet werden können. «Für die Mitte-Fraktion ist jedoch nicht erkennbar, wann der Regierungsrat das einstufige oder das zweistufige Verfahren wählt, und bittet daher um klare Bestimmungen.»

Verhindern, dass Änderungsanträge zu spät eingebracht werden

Die Mitte listet in ihrem Postulatstext den derzeitigen Usus von ein- und zweistufigen Verfahren auf. Gemäss Praxis werde für Strassenbauprojekte von Zeit zu Zeit durch den Kantonsrat ein Rahmenkredit bewilligt. Die Geschäfte würden anschliessend aufgelistet und kämen nach Detailplanung, Landerwerb, Auflagen, Baubewilligung in die Tiefbaukommission, wobei nach einem Kantonsratsbeschluss für die Kreditfreigabe nur eine Lesung im Rat stattfindet.

Damit ist die Fraktion unzufrieden: «Dies hat gegenüber von Grossbauprojekten im zweistufigen Verfahren den Nachteil, dass die Kommission sowie der Kantonsrat vor vollendete Tatsachen gestellt werden.» Aus Sicht der Mitte solle zumindest die «Tiefbaukommission oder weitere beteiligte Kommissionen noch vor der eigentlichen Detailplanung» miteinbezogen werden. Was laut Postulanten der Exekutive ebenfalls diene:

«Dieses Vorgehen schützt auch die Regierung, um nicht Gefahr zu laufen, dass relevante Änderungsanträge zu spät eingebracht werden.»