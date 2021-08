Kanton Zug Der Regierungsrat beantragt für Cybersecurity-Vorhaben fast 9 Millionen Franken Im Rahmen des Programms «Zug+» soll sich der Kanton an den Aufbaukosten des Nationalen Testinstituts für Cybersicherheit sowie einer zentralen Informations- und Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen beteiligen.

Im Kanton Zug soll, wie schon länger bekannt ist, das Nationale Testinstitut für Cybersicherheit (NTC) aufgebaut werden. Der Zuger Regierungsrat will den Aufbau dieses Instituts mit 7,55 Millionen Franken unterstützen und beantragt dem Kantonsrat im Rahmen des Programms «Zug+» einen entsprechenden Kredit. Das steht in einer Medienmitteilung der Finanzdirektion vom Mittwoch, ein Tag vor der ersten Kantonsratssitzung nach den Sommerferien also.

Einen weiteren Kredit in der Höhe von rund 1,4 Millionen Franken beantragt der Regierungsrat auch für den Aufbau einer zentralen Informations- und Anlaufstelle für kleine und mittlere Unternehmen im Kontext der Cybersicherheit. «Damit soll die Widerstandsfähigkeit der KMU gegenüber Angriffen aus dem Cyberspace gefördert und somit das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft gestärkt werden», heisst es in der Mitteilung dazu.

Grundpfeiler zur Abwehr von Cyber-Gefahren

Die in letzter Zeit stetig steigenden Angriffe aus dem Internet auf Schweizer Unternehmen und Institutionen sowie publik gewordene und grossflächig eingesetzte Spionagesoftware aus dem Ausland zeigten, wie wichtig es für die Bevölkerung und die Wirtschaft ist, in diesem Bereich aktiv zu werden. «Die Schaffung eines unabhängigen und gut ausgestatteten Testinstituts für Cybersicherheit sowie einer zentralen Informations- und Anlaufstelle sind wichtige Grundpfeiler zur Abwehr der Gefahren aus dem Cyberspace», wirbt der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler und fügt hinzu: «Das Einschleusen von Ransomware und die anschliessende Verschlüsselung wertvoller Daten zur Erpressung von Lösegeldern sowie versteckte Hintertüren in Soft- oder Hardware zur illegalen Datenbeschaffung sind eine grosse Bedrohung.»

Das NTC ist das nationale Kompetenzzentrum für Prüfungen der Cybersicherheit. Als Kernaufgabe prüfe es im Auftrag von Unternehmen der Privatwirtschaft, der Verwaltung und anderen Organisationen vernetzte Komponenten auf ihre Cybersicherheit. «Im Rahmen mehrerer bereits abgewickelter (Pilot-)Prüfaufträgen wurde der Machbarkeitsnachweis erfolgreich erbracht», heisst es seitens der Finanzdirektion. Im Auftrag des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit NCSC habe das NTC beispielsweise die Funktionalitäten und Sicherheit des Schweizer Covid-Zertifikatsystems geprüft. «Die Prüfung dieses für Bevölkerung und Wirtschaft sehr wichtigen Systems wurde trotz hohem zeitlichen Druck durchgeführt», sagt Heinz Tännler und ergänzt: «Dies zeigt, zu welchen Leistungen das NTC bereits in der Pilotphase fähig ist und vor allem, wie wichtig eine solche Institution für die Schweiz ist.» Das Angebot der zentralen Informations- und Anlaufstelle für Firmen fördere «die Widerstandsfähigkeit von Schweizer KMU gegenüber Angriffen aus dem Cyberspace landesweit und stärkt somit das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft».

Die beiden Projekte seien mit dem Bund abgesprochen und würden von diesem ebenfalls unterstützt. (bier)