Kanton Zug Der Zuger Regierungsrat unterstützt die Klimainitiative der Wirtschaft Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat im Rahmen des Programms Zug+ die Beteiligung an der Initiative «Klima-Charta Zug+» in der Höhe von gesamthaft 1,58 Millionen Franken verteilt auf vier Jahre.

Die «Klima-Charta Zug+» ist eine Initiative zur Wirtschaftsförderung im Bereich Klimaschutz und wurde durch die Zuger Wirtschaftskammer, das Institut WERZ (Institut für Wissen, Energie und Rohstoffe Zug) der OST (Ostschweizer Fachhochschule), das Technologieforum Zug und den Switzerland Innovation Park Central eingereicht.

Silvia Thalmann-Gut, Zuger Volkswirtschaftsdirektorin. Bild: Matthias Jurt

Die Idee basiert auf einer von der Zuger Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenen Studie «Green Check Zug», die aufzeigt, dass die Wirtschaft für knapp die Hälfte der direkten CO 2 -Emissionen im Kanton verantwortlich ist. «Die Zuger Wirtschaft zeigt den klaren Willen, signifikante Beiträge zur Reduktion dieser Emissionen zu leisten. Sie soll in diesem Bestreben durch den Kanton unterstützt werden», wird Statthalterin Silvia Thalmann-Gut in einer Medienmitteilung zitiert.

Durch das Projekt soll die Umsetzung von konkreten und durchdachten Massnahmen für den Klimaschutz beschleunigt werden. Die Umsetzung entsprechender Bestrebungen wird zu oft zurückgestellt oder dem unternehmerischen Alltagsdruck «geopfert».

Firmeninterne Hemmnisse bei der Bearbeitung der Thematik können durch das Aufzeigen wirtschaftlich sinnvoller Handlungsoptionen sowie die Planung und Begleitung von Massnahmen unter Einbezug der Zug-spezifischen Möglichkeiten besser überwunden werden. Durch die Beteiligung der Unternehmen an rund der Hälfte der Kosten wird eine hohe Verbindlichkeit erreicht.

Nutzen für den Kanton Zug

Der Kanton Zug bietet mit der hohen Dichte an bereits verantwortungsbewusst handelnden Unternehmen sowie einer Vielzahl von Projekten und Best Practices ideale Voraussetzungen als Modellregion für eine zukunftsfähige und nachhaltige Wirtschaft. Mit der «Klima-Charta Zug+» sollen bestehende Instrumente und Initiativen zielgerichtet eingebettet und genutzt werden.

Silvia Thalmann-Gut: «Der Kanton Zug kann seinen Ruf als innovativer, agiler und umweltbewusster Kanton weiter festigen, indem er Unternehmen auf ihrem Weg unterstützt, einen Beitrag in der Klimapolitik zu leisten.» Um der Dringlichkeit in den Themen Klima und Nachhaltigkeit gerecht zu werden, hat die Privatwirtschaft die Finanzierung eines 2022 startenden Vorprojekts in der Höhe von 230'000 Franken zugesagt.

Dieses wird von den Initianten auch dann durchgeführt, wenn der Kantonsrat dem Beitrag nicht zustimmen sollte. Das Gesamtbudget der «Klima-Charta Zug+» inklusive Vorprojekt beträgt 2,715 Millionen Franken. Der Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat für das Hauptprojekt einen Beitrag von maximal 1,58 Millionen Franken, verteilt auf vier Jahre. (cro)