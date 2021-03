Kanton Zug Die Coronaimpfung gibt es jetzt auch beim Hausarzt – aber nicht bei jedem Ab dem 9. März können sich auch Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren impfen lassen. Zudem startet ein Pilotprojekt.

(bier) Im Kanton Zug haben laut Angaben der Gesundheitsdirektion bereits über 10'000 Personen mindestens eine Covid-19-Impfdosis erhalten. Somit können ab dem 9. März die ersten Termine auch für 65- bis 74-Jährige vereinbart werden. «Wir sind froh, trotz weiterhin knapper Impfstoffverfügbarkeit die Impfung jetzt auf die nächste Bevölkerungsgruppe ausweiten zu können. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Pandemie-Bekämpfung», führt Gesundheitsdirektor Martin Pfister in einer Mitteilung aus. Wer einen Termin im Impfzentrum vereinbaren will, kann das nach wie vor online tun. Auf der Website befinden sich die stets aktuellen Informationen.

Am 9. März beginnt laut Mitteilung zudem ein Pilotprojekt für Impfungen in ausgewählten Hausarztpraxen. Elf Arztpraxen, die im gesamten Kantonsgebiet verteilt seien, führen nun Covid-19-Impfungen durch. Die Namen der Praxen werden im Schreiben der Gesundheitsdirektion nicht genannt. «Die Arztpraxen bieten dabei Patientinnen und Patienten aktiv für eine Impfung auf, eine Kontaktaufnahme durch impfwillige Personen ist nicht nötig», heisst es lediglich. Auch in diesen Praxen würden ausschliesslich Personen, welche zu den aktuellen Impfgruppen im Kanton Zug zählen, geimpft.