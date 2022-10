Coronavirus Erstmals Tote in nahem Abstand zur Impfung in der Statistik – besorgniserregend sind sie nicht

Impfskeptiker finden in der neuen Todesursachenstatistik eine Bestätigung für die Gefährlichkeit der Impfung. Doch selbst wenn in diesen Fällen tatsächlich die Impfung zum Tod geführt hat: An Corona wären im Januar 2021 noch 1000-mal mehr gestorben.