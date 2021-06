Kanton Zug Die Kiesreserven reichen angeblich noch neun Jahre aus Im Jahr 2020 wurde unterdurchschnittlich viel Kies abgebaut. Das ist laut der Baudirektion auch auf den höheren Anteil an aufbereitetem Material zurückzuführen.

Blick in eine Kiesgrube in Neuheim.



Bild: Maria Schmid (27. Juli 2020)

(bier) Im Jahr 2020 bauten sämtliche Kieswerke im Kanton Zug rund 290'000 Kubikmeter Kies in den Zuger Abbaustellen ab. Diese Abbaumenge liegt laut einer Mitteilung der Baudirektion wie schon in den Vorjahren unter dem mehrjährigen Durchschnitt von 452'000 Kubikmeter Kies. Der Kiesumsatz im Kanton Zug belief sich im vergangenen Jahr auf 594'000 Kubikmeter. Der Import von Kies in den Kanton Zug betrug im Jahr 2020 rund 41 Prozent des gesamten Kiesumsatzes und der Anteil der Exporte etwa 30 Prozent. Daraus resultiert wie schon in den beiden Vorjahren ein Importüberschuss.

Es zeigte sich laut dem Bericht, dass im Kanton Zug Kies häufig durch andere Produkte ersetzt wird. Solche Ersatzstoffe entstehen nach der Verwertung und Aufbereitung von mineralischen Bauabfällen (RC-Material). Der Absatz dieser Baustoffe lag im Berichtsjahr bei 177'000 Kubikmeter oder 21 Prozent des Gesamtumsatzes, womit der prozentuale Anteil von RC-Material innerhalb des im Richtplan definierten Zielbereichs liegt. Auch die Verwendung von Aushubmaterial für Hinterfüllungen spare Kies. Die Menge des für Hinterfüllungen verwendeten Aushubmaterials lag im vergangenen Jahr bei 73'000 Kubikmeter, womit im Berichtsjahr rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus Sekundärbaustoffen stammten.

Über 6 Millionen Kubikmeter Auffüllvolumen

Im letzten Jahr seien zudem 649'000 Kubikmeter offenes Kiesgrubenvolumen mit unverschmutztem Aushub aufgefüllt und rekultiviert worden. Gemäss Angaben der Kieswerke standen per Ende 2020 in den Kiesgruben grundsätzlich noch rund 6,1 Millionen Kubikmeter freies Auffüllvolumen zur Verfügung. «Aus betrieblichen Gründen» stehe aber jeweils nur ein Teil dieses Volumens kurzfristig für die Ab­lagerung von Aushubmaterial bereit. Ende 2020 wurde das effektiv verfügbare Leervolumen für die Jahre 2021 bis 2026 mit je zirka 550'000 bis 580'000 Kubik­meter beziffert.

Es sei absehbar, dass im Kanton Zug wohl bis 2029 die rechtlich gesicherten Kiesreserven abgebaut sind. Der Kantonsrat hat im Oktober 2020 das Abbaugebiet Hatwil/Hubletzen in Cham im kantonalen Richtplan festgesetzt. «Da dagegen ein Beschwerdeverfahren beim Bundesgericht hängig ist, musste die Genehmigung der Richtplananpassung durch den Bund aufgeschoben werden», teilt die Baudirektion weiter mit.