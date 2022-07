Kanton Zug Die neue Denkmalpflegerin besucht die Gemeinden Karin Artho will das Interesse für aus ihrer Sicht baukulturelle Perlen wecken.

Karin Artho war auch auf dem Hof Binzmühle in Rotkreuz. Bild: Sabine Windlin/PD

Die neue Amtsleiterin und Kantonale Denkmalpflegerin, die im Mai ihre Arbeit aufgenommen hat, stattet derzeit allen elf Zuger Gemeinden einen Besuch ab, um die politischen Verantwortlichen im Bauwesen und die kommunalen Fachleute kennen zu lernen.

Laut einer Mitteilung der zuständigen Direktion des Innern werde sie einen Schwerpunkt «bei der Vermittlung der vielfältigen Zuger Baukultur legen, von der auch die Bevölkerung profitieren soll».

Auseinandersetzung ist aktuell

Viele Gemeinden stecken derzeit in der Ortsplanungsrevision und setzen sich intensiv mit der Nutzung ihrer Flächen und Zonen, mit Verdichtung, Wachstum, aber auch Themen wie Ortsbildschutz und Erhalt historischer Bauten auseinander und machen sich Gedanken, welchen Stellenwert sie diesen in Zukunft beimessen wollen.

Das sei ein idealer Anlass für die neue Zuger Denkmalpflegerin Karin Artho, um bei den Gemeinden vorstellig zu werden und aus erster Hand zu erfahren, in welche Richtung sie sich baulich bewegen.

Geschichten hinter den Bauwerken

«Die Gemeinden haben sehr positiv auf mein Angebot reagiert und sich Zeit genommen, mich an einen besonderen Ort zu führen und ihre Anliegen einzubringen», wird Karin Artho in erwähnter Mitteilung zitiert. «Es zeigt mir, wie wichtig historische Stätten für die Identität der Gemeinden sind. Baudenkmäler wecken Emotionen und erzählen viele Geschichten, die auch die Bevölkerung faszinieren und sie an ihren Wohnort binden». Mit Vermittlungsarbeit wolle sie die Freude an den «lokalen Bauperlen» wecken.

Gestartet hat die Tour in Walchwil, wo man sich beim Buschenchappeli traf. Dann ging es weiter nach Risch (Hof Binzmühle, Rotkreuz), Oberägeri (Bachweg), Baar (Brauerei), Unterägeri (Privatschule Dr. Bossard) und Zug. Nach den Sommerferien finden die Besuche in Neuheim, Cham, Menzingen, Steinhausen und Hünenberg statt. (bier)