Kanton Zug Start der Sanierungsarbeiten der Kantonsstrasse bei der Kollermühle Die Vorarbeiten zur Sanierung des Strassenstücks zwischen der Kollermühle und dem Alpenblick sind abgeschlossen. Am Montag, 7. Februar 2022, beginnen die Hauptarbeiten, die bis im Herbst 2023 andauern.

Knoten Kollermühle in Blickrichtung Alpenblick. Bild: PD

Die Kantonsstrasse 4 muss im Abschnitt Kollermühle–Alpenblick umfassend saniert werden. Dies, weil der vorhandene Strassenbelag auf der gesamten Länge von 860 Metern Schäden aufweist. In der entsprechenden Medienmitteilung der Zuger Baudirektion heisst es, dass zudem die Grundwasserwanne der SBB-Unterführung in einem schlechten Zustand sei und instand gesetzt werden müsse. Um eine fachliche wie auch zukunftsgerichtete Sanierung zu ermöglichen und damit die Durchfahrtshöhe unter der SBB-Unterführung weiterhin zu gewährleisten ist, wird das Trassee der SBB-Linie Zug–Steinhausen angehoben.

Bereich Grundwasserwanne Kollermühle in Blickrichtung Alpenblick. Bild: PD

Umleitung des Langsamverkehrs

Die für die Sanierung des Strassenstücks der Chamerstrasse notwendigen Vorarbeiten konnten im Herbst 2021 abgeschlossen werden. Am 7. Februar 2022 beginnen die Arbeiten für die Strassensanierung und Instandsetzung der Grundwasserwanne Kollermühle, die bis im Herbst 2023 dauern werden. Die Erschliessung der beiden Installationsplätze erfolgt ab der Kantonsstrasse, was zu Verzögerungen im Verkehrsfluss führen kann. Die Umleitung für den Langsamverkehr auf den Chamer Veloweg wurde bereits im Oktober 2021 eingerichtet und ausgeschildert. Damit kann weiterhin eine sichere und vom Bauverkehr unabhängige Verkehrsführung für die Velofahrerinnen und Velofahrer angeboten werden.

Der rot markierte Abschnitt Kollermühle–Alpenblick wird umfassend instand gestellt. Plan: Baudirektion Kanton Zug

Erschwerte Verkehrsbeziehungen

Während der Sanierung der Chamerstrasse kann pro Fahrtrichtung nur je eine Fahrspur angeboten werden. Der Umbau des Knotens Kollermühle mit dem Totalersatz des Belags, der Erneuerung der Werkleitungen, der Beleuchtung und Lichtsignalanlage wird zu erschwerten Verkehrsbeziehungen führen. Je nach Bauphase können nicht alle Verkehrsbeziehungen genutzt werden, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.

In erster Priorität wird der Achse Zug–Alpenblick–Autobahnanschluss in den Stosszeiten eine maximale Grünphase eingeräumt. Dadurch können die Zufahrten von der Chamer­strasse in die Choller- und Sagistrasse jeweils entweder nur von Osten (aus der Stadt Zug) oder Westen (aus Richtung Cham und dem Autobahnanschluss Zug) angefahren werden. Die Gewerbebetriebe werden jeweils vorgängig über die Situation in den verschiedenen Bauphasen informiert.

Aktuelle Informationen im Internet

Da die Durchführung der Bauarbeiten witterungsabhängig ist, können Verschiebungen nicht ausgeschlossen werden. Über die genauen Bautermine informiert das kantonale Tiefbauamt frühzeitig. Entsprechende Hinweise finden sich auf der Website www.zg.ch/baustellen. Die Bauherrschaft treffe die nötigen Vorkehrungen, um Verkehrsbehinderungen auf ein Minimum zu beschränken. (cro)