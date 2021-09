Kanton Zug Die Zuger Messe geht in neue Hände über Die bisherigen Besitzer übergeben an die drei neuen Aktionäre Christoph Huber, Gabriel Murer und Adrian Risi. 2022 soll die Messe nach zweijähriger Pause wieder stattfinden.

Die Zuger Messe kann 2022 hoffentlich wieder stattfinden. Bild: PD

In den bald fünfzig Jahren ihres Bestehens hat sich die Zuger Messe zu einem nicht mehr von Zug und der Zentralschweiz wegzudenkenden Anlass mit zuletzt über 400 Ausstellerinnen und Aussteller sowie rund 80'000 Besucherinnen und Besuchern entwickelt.

Leider konnte der traditionsreiche Anlass in den letzten zwei Jahren wegen der Coronapandemie nicht stattfinden. Die bisherigen Besitzer Beat Baumann, Beat Dittli und Fredy Weller haben sich in dieser Zeit intensiv mit der Zukunft der Zuger Messe befasst und eine Nachfolgelösung gesucht, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist.

Beat Baumann war bisher Geschäftsführer und Messeleiter

Mit Christoph Huber, dem bisherigen Leiter Bau & Betrieb der Zuger Messe, seinem langjährigen Schulfreund und Finanzfachmann Gabriel Murer und Adrian Risi, einem stark mit dem Grossraum Zug verbundenen Unternehmer, haben die drei bisherigen Aktionäre eine optimale Nachfolgelösung gefunden. «Wir sind glücklich, unsere Firma in die Hände von engagierten Unternehmern geben zu können», wird Beat Dittli, der abtretende Verwaltungsratspräsident der Messe Zug AG, zitiert. Beat Baumann, der in den letzten Jahren auch als Geschäftsführer und Messeleiter tätig war, freut sich: «Wir haben eine klassische Zuger Lösung gefunden, von Zugern an Zuger! Wir sind sehr erfreut, dass sich die neuen Besitzer ab sofort mit der Zukunft der Zuger Messe befassen.»

Adrian Risi, der designierte Verwaltungsratspräsident der Messe Zug AG, schaut positiv in die Zukunft: «Wir sind überzeugt, dass wir die Messe 2022 durchführen und wieder spannende Begegnungen ermöglichen können. Die Organisationsarbeiten werden sofort in Angriff genommen.» Auch Christoph Huber ist voller Tatendrang: «Wir werden nun zügig mit der Planung beginnen und demnächst auf die Aussteller, Gastronomen und Partner zugehen.»

Das 50-Jahr-Jubiläum steht bevor

Gabriel Murer blickt schon weiter: «2023 werden wir das 50-Jahr-Jubiläum der Zuger Messe feiern. Damit verbunden ist die Aufgabe, das bewährte Messeformat mit vereinten Kräften in die Zukunft zu führen.» Die neuen Eigentümer haben die kurze Zeit bereits genutzt und das Aktionariat mit Heinz Tännler, Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Zug, und Werner Murer, Mitinhaber einer Unternehmensberatungsfirma und Vizepräsident einer grossen autonomen Pensionskasse, erweitert.

Dies ermöglicht es, den einzigartigen Charakter der Zuger Messe breit abgestützt weiterhin zu garantieren. Der zukünftige Verwaltungsrat wird aus Adrian Risi, designierter Verwaltungsratspräsident, Christoph Huber, Gabriel Murer, Cornelia Schaub Tännler und Werner Murer bestehen. (cro)