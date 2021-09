Kanton Zug Dreistellige Millionenüberschüsse in den nächsten Jahren: Die Budgets verheissen Zuversicht Für das Jahr 2022 wird ein Ertragsüberschuss von 204,1 Millionen Franken veranschlagt. Die Stabilisierungsmassnahmen der öffentlichen Hand haben die finanziellen Auswirkungen der Coronapandemie begrenzt und die wirtschaftlichen Aussichten sind positiv.

Es zeichnet sich ab, dass der Kanton Zug in den nächsten Jahren nicht an das Rekordergebnis von 2020 mit 285,5 Millionen Franken herankommen wird. Dennoch sind die finanziellen Aussichten des Kantons in den nächsten vier Jahren sehr gut, teilt die Finanzdirektion am Mittwochmorgen mit.

Übersicht: Finanzdirektion Zug

Das Budget 2022 zeigt auf der Ertragsseite im Vergleich zum Vorjahresbudget eine markante Steigerung von 212,3 Millionen Franken. Die Steuerausfälle aufgrund der Coronapandemie waren «tiefer als befürchtet» und könnten durch steuerstarke Zuzüge aus dem In- und Ausland sowie durch Sondereffekte aufgefangen werden. Der Kanton Zug erwarte keine mit dem Coronavirus zusammenhängenden dauerhaften Ertragsausfälle. «Im Budget 2022 liegt der gesamte Ertrag der Erfolgsrechnung bei rund 1,8 Milliarden Franken und somit auf dem gleich hohen Niveau wie in der Jahresrechnung 2020», stellt Finanzdirektor Heinz Tännler in der Mitteilung fest und ergänzt:

«Das konnte vor einem Jahr nicht erwartet werden.»

Man rechne nun auch in den Jahren 2023 bis 2025 mit dreistelligen Ertragsüberschüssen.

Mahnfinger des Finanzdirektors

Verschiedene Unsicherheiten bestehen weiterhin Heinz Tännler mahnt aber auch zur Vorsicht: «Die Jahre 2013 bis 2017 haben gezeigt, wie schnell sich die finanzielle Situation verschlechtern kann.» Unsicherheiten im Zusammenhang mit ökonomischen Zweitrundeneffekten der Corona-Pandemie – wie Konkurse und Entlassungen in grosser Zahl – würden weiterhin bestehen. Ausserdem seien mittelfristig «weitere Unsicherheiten für den Wirtschaftsstandort Schweiz» zu beachten. Zum Beispiel sei noch unklar, wie sich das Verhältnis mit der EU durch die Beendigung der Verhandlungen zum Rahmenabkommen verändert. Es sei auch noch nicht abschätzbar, wie sich die von der OECD beschlossene globale Mindeststeuer für Unternehmen auf die Staatsrechnung des Kantons Zug auswirken wird.

Im Budget 2022 erhöht sich der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um 41,3 Millionen Franken. Davon seien alle Aufwandpositionen betroffen. Die Kantonsbeiträge an verschiedene private und öffentliche Institutionen der Bildung, der Gesundheit oder des öffentlichen Verkehrs steigen um 17,1 Millionen Franken. Der Abschreibungsaufwand wächst aufgrund der hohen Investitionen um 12,8 Millionen Franken und der Personalaufwand liegt 7,9 Millionen Franken über dem Vorjahr, weil für die Verwaltung und die Gerichte rund 28 neue Stellen budgetiert sind.

Investitionen steigen stark an

Der Kanton Zug werde im Planungszeitraum weiterhin viel Geld in die Infrastruktur investieren. Die grössten Projekte bleiben der Hauptstützpunkt der Zugerland Verkehrsbetriebe mit dem Neubau Rettungsdienst/Verwaltung, die Instandsetzung der Shedhalle mit dem Neubau des Staatsarchivs an der Hofstrasse sowie Strassenbauvorhaben.

Die Nettoinvestitionen liegen im Planungszeitraum zwischen 102,3 Millionen Franken im Jahr 2022 und 172,1 Millionen Franken im Jahr 2025. «Aufgrund unserer soliden Liquiditätssituation können wir alle diese Investitionen ohne Fremdverschuldung finanzieren», hält Finanzdirektor Heinz Tännler fest.

SP sagt, der Kanton sei keine Firma

Die SP des Kantons Zug weist in einer Stellungnahme darauf hin, dass es zwar «beruhigend» zu wissen sei, dass der Kanton finanziell gut aufgestellt ist. Aber: «Der Kanton ist kein Unternehmen, Gewinne sind nicht das Ziel. Nicht umsonst verlangt das Finanzhaushaltsgesetz über 8 Jahre ein ausgeglichenes Ergebnis. Wenige Jahre ist es her, dass die Regierung nach diesem Grundsatz in beschwörendem Ton ein Sparpaket durchboxen wollte, das an der Urne zum Glück abgelehnt wurde. Nun ist es Zeit, die negativen Auswirkungen dieser Kürzungen zu analysieren und wo nötig zu beheben.»