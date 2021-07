Kanton zug E-Scooter ‒ ein umweltschädlicher Gag? Daniel Stadlin (GLP) will von der Regierung wissen, inwiefern E-Scooters ins Mobilitätskonzept einfliessen könnten und ob sich die Nutzer an die Verkehrsregeln halten.

Mit dem E-Scooter durch Zug. Bild: Stefan Kaiser (15. Juli 2019)

Bereits als die E-Scooter eingeführt wurden, war nicht jedermann begeistert. Insbesondere ein grosses Trotti-Chaos wurde prophezeit. Und bis heute hält diese Skepsis an. Daniel Stadlin (GLP) beschreibt die elektrischen Scooter in der Einleitung zu seiner Interpellation zu Handen der Regierung zwar als einen «lustigen Gag». Aber: «Für einen Gag machen die E-Scooter zu viele Probleme.» Sie würden nicht nur viel Strom verbrauchen, sie stünden und lägen vor allem herum – und zwar überall dort, wo eh schon wenig Platz ist: auf Trottoirs und Fussgängerwegen. Dabei könnten sie durchaus zur Nachhaltigkeit beitragen, wenn sie etwa das Auto ersetzen.

Aber reine Spassfahrten würden keinen Sinn machen mitten in der Stadt und seien vor allem kein Gewinn für die Umwelt. Der öffentliche Verkehr sei gut ausgebaut und die kurzen Wege könnten bestens zu Fuss oder per Fahrrad zurückgelegt werden. Die E-Scooter würden als Leihfahrzeuge und zusätzliche Nutzer der Infrastruktur das Zufussgehen und Fahrradfahren unattraktiver und gefährlicher machen, so der Interpellant.

Wird es Abstellzonen geben?

Daniel Stadlin stellt deshalb verschiedene Fragen sowohl zur aktuellen Situation als auch zur Integration der Gefährte ins Mobilitätskonzept. So will er die Frage beantwortet haben, ob sich der Regierungsrat der Problematik bewusst sei, dass die Flächen unter den verschiedenen Formen der Mobilität aufgeteilt werden müssen. Auch will er wissen, ob sich die E-Scooterfahrer an die Verkehrsregeln halten, das Alter der Nutzer kontrolliert wird – erlaubt sind sie erst ab 14 Jahren – und ob man geplant habe, dem wilden Abstellen von Scootern entgegenzuwirken, indem man markierte Abstellzonen festlegt.



Auch der Blick über die Kantonsgrenze wirft Fragen auf. So werden in Zürich jährlich über 100 der Gefährte aus dem See gefischt – ob in Zug dergleichen ebenfalls schon geschehen sei, fragt der GLP-Mann.