Kanton Zug «Egoistisch, unüberlegt, unnötig»: Ein überparteiliches Komitee spricht sich gegen längere Ladenöffnungszeiten aus Das überparteiliche Komitee gegen längere Ladenöffnungszeiten im Kanton Zug legt seine Argumente in einem Zoom-Meeting dar. Vom Sieg ist es einen Monat vor der Abstimmung bereits überzeugt.

Ein überparteiliches Komitee, das sich gegen die Initiative für längere Ladenöffnungszeiten im Kanton Zug wehrt, lud am Montagmorgen zur Pressekonferenz via Zoom. Sie könnten politisch zwar unterschiedlicher kaum sein, und doch argumentierten die Vertreterinnen und Vertreter der Juso bis zur SVP unisono: Längere Ladenöffnungszeiten seien unnötig, das Bedürfnis danach egoistisch, der Vorstoss unüberlegt.

Eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten in Zug steht nicht zum ersten Mal zur Debatte. Bereits 1997 und 2002 wurden entsprechende Vorstösse abgelehnt. Bild: Stefan Kaiser

(Zug, 6. Februar 2019)

Hintergrund ist die Initiative «+1», lanciert durch die bürgerlichen Jungparteien Zugs. Sie fordern, dass Läden im Kanton abends eine Stunde länger offen haben dürfen. An Wochentagen also bis 20 Uhr, an Samstagen bis 18 Uhr. Das Ziel: Zeitgemässe Ladenöffnungszeiten, die sich mit gewandelten gesellschaftlichen Bedürfnissen decken. Die Initiative kommt am 7. März vors Volk. Gestützt werden die Jungparteien durch die FDP und GLP sowie von einzelnen Exponenten der CVP und SVP.

Doch die Nein-Allianz ist sich ihres Sieges sicher: «Wir sind breiter abgestützt als die Befürworter», sagt Luzian Franzini, Präsident des Zuger Gewerkschaftsbunds und Kantonsrat ALG. Zudem hat sich das Zuger Stimmvolk schon in den Jahren 1997 und 2002 gegen längere Öffnungszeiten ausgesprochen. Es sind grundsätzlich vier Argumente, die laut dem Komitee gegen die Initiative sprechen:

Wären die Zuger Läden eine Stunde länger offen, ... ... würden den Geschäftsinhabern mehr Lohn- und Nebenkosten anfallen, während der Umsatz gleich bliebe. Ebenso würde die Suche nach neuem Personal schwieriger, da die Arbeitsbedingungen unattraktiver wären. ... wäre das Personal mit familienunfreundlichen, längeren Arbeitszeiten und unbezahlten, längeren Mittagspausen konfrontiert. Ebenso würde der Lohndruck grösser und die Freizeit eingeschränkt. Luzian Franzini (ALG) gibt zudem zu bedenken, dass die Schichten mit Kleinstpensen aufgefüllt würden. Amélie Krause (Juso) weist auf eine erhöhte Belastung der Angestellten hin. ... würde die Gefahr des Ladensterbens grösser: Kleine, lokale und spezialisierte Geschäfte könnten den Mehraufwand nicht decken und hätten Wettbewerbsnachteile gegenüber grossen Läden und Ketten. Eine Anpassung der Öffnungszeiten wäre zwar freiwillig – um konkurrenzfähig zu bleiben, müssten kleine Geschäfte aber mit den Grossen mitziehen. ... würde das mannschaftsorientierte Vereinsleben leiden.

Das Komitee bezieht sich in seiner Argumentation zudem auf verschiedene Umfragen, welche die Meinungen von Angestellten und Ladenbesitzern abbilden. Benny Elsener (Kantonsrat CVP) hat im Sommer 2020 selbst Hand angelegt und 28 Zuger Geschäfte mit einem Fragebogen angeschrieben. 23 Inhaberinnen und Inhaber haben reagiert. 18 von ihnen sprechen sich gegen eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten aus. Die Gründe sind unter anderem: Es bestehe keine Nachfrage; der Donnerstag-Abendverkauf sei eine Flaute; die Kosten würden steigen, nicht aber der Umsatz; die Arbeitsbedingungen würden unattraktiv; das Vereins- und Familienleben würde leiden, ebenso die Weiterbildungschancen.

Zu einem ähnlichen Schluss sei die «Zuger Zeitung» im Oktober 2019 mit einer Umfrage bei 15 Stadtzuger Geschäften gekommen, führt Emil Schweizer (Kantonsrat SVP) aus. Während der Gewerbeverband und die Vereinigung Pro Zug den Vorstoss «+1» unterstützten, wiesen ihn viele Detailhändler entschieden zurück.

Weiter bringt Zari Dzaferi (Kantonsrat SP) eine schweizweite Umfrage der Unia aus dem Jahre 2013 aufs Parkett. Frappant: Von 2498 befragten Verkäuferinnen und Verkäufern in der Schweiz sind 96 Prozent gegen ein nationales Gesetz zu längeren Ladenöffnungszeiten. Eine Verlängerung der Ladenöffnungszeiten ist unter Angestellten also weithin unerwünscht. Der Vergleich zwischen den Regionen zeigt, dass in der Zentralschweiz 90 Prozent der Befragten dagegen wären. Wie viele Angestellte aus der Zentralschweiz befragt wurden, ist allerdings nicht ersichtlich.