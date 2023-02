Kanton Zug Er konsumierte Kokain und warf eine Bank gegen ein Restaurantfenster: 31-Jähriger hält Polizei auf Trab Ein Mann leistet sich in Cham und Zug gleich mehrere Fehltritte. So beging er unter anderem Ladendiebstahl und Sachbeschädigung. Weiter beschimpfte er eine Polizistin.

Die Liste seiner Vergehen ist lang: Ein 31-jähriger Mann hielt die Zuger Polizei zwischen dem 5. und 25. Januar gleich mehrfach auf Trab. So warf er bei einem Verkaufsgeschäft in Cham einen Stuhl gegen eine Schaufensterscheibe und in der Stadt Zug eine Sitzbank gegen die doppelt verglaste Fensterscheibe eines Restaurants. Dabei entstand ein Schaden von rund 5’000 Franken, da die Scheibe des Zuger Lokals zu Bruch ging.

Weiter konsumierte der Mann Kokain und beschimpfte eine Polizistin verbal, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt. Doch damit nicht genug: Ebenfalls in Cham hat der 31-Jährige gegen ein Hausverbot eines Geschäfts verstossen, dieses betreten und einen Ladendiebstahl begangen.

Der türkische Staatsangehörige wurde daraufhin durch die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 80 Tagen sowie einer unbedingten Geldstrafe verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig, der Mann befindet sich im Strafvollzug. (lga)