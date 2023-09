Kanton Zug Fast-Crash der Patrouille Suisse – für den Flug gab es keine Bewilligung Die Flugzeuge der Patrouille Suisse, die sich im Juni bei einem Trainingsflug fürs Eidgenössische Jodlerfest in Zug streiften, hätten dort gar keine Manöver fliegen dürfen.

Am 15. Juni streiften sich zwei Jets der Patrouille Suisse im Rahmen eines Trainingsflugs für das Eidgenössische Jodlerfest. Der Vorfall ereignete sich im Grenzgebiet zwischen Baar und Zug. Man kann von Glück reden, dass es nicht zu einer Katastrophe kam. Jetzt enthüllte der «Beobachter»: Die Flugzeuge hätten gar nicht fliegen dürfen.

So habe die Patrouille Suisse von der Stadt Zug gar keine Bewilligung erhalten. «Es ist weder ein Gesuch der Armee eingegangen, noch hat die Stadt Zug eine Bewilligung erteilt», wird Stadtpräsident André Wicki im «Beobachter» zitiert.

Ein Armeesprecher hatte zuvor auf Anfrage des Magazins behauptet, das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS sei im Besitz einer schriftlichen Zustimmung der Stadt Zug. Konfrontiert mit Wickis Aussage, krebste er allerdings zurück: «Unsere Abklärungen haben ergeben, dass im Falle des Jodlerfests in Zug die explizite Bewilligung nicht vorlag.»

Die Folge eines Missverständnisses

Das Ganze ist offenbar die Folge eines Missverständnisses. Die Armee habe einen Versicherungsnachweis und eine Lärmpublikation erhalten und sei darum davon ausgegangen, dass das Training und der Flug bewilligt seien. Peter Merz, Chef Luftwaffe der Armee, räumt gegenüber dem «Beobachter» ein: «Wir haben nicht kontrolliert, ob das OK des Eidgenössischen Jodlerfests eine explizite Bewilligung für die Flugvorführung der Patrouille Suisse eingeholt hatte.»

Er fügt hinzu: «Aufgrund der Tatsache, dass das OK jedoch ein Bewilligungsgesuch für den Anlass inklusive Programm an die Stadt Zug gestellt hatte und dieses bewilligt wurde, konnten wir davon ausgehen, dass diese Bewilligung implizit auch für die Flugvorführung der Patrouille Suisse gilt.»

Im Artikel äussert sich Bernhard Rütsche, Professor für öffentliches Recht an der Universität Luzern, zum Thema. Die Vorführungen hätten im Widerspruch zu den Weisungen des VBS gestanden, sagt er. Es sei jeweils eine spezifische Bewilligung für eine solche Flugvorführung nötig. Die geplante Flugshow und die damit verbundenen Trainings hätten also gar nicht durchgeführt werden dürfen.

Die Militärjustiz untersucht den Fall, wobei noch unklar ist, wann ein abschliessender Bericht vorliegt.

Trümmerteil prallte an Hausfassade

Die Nase eines der Jets fiel in ein Gewerbegebiet bei Baar. Bild: Zuger Zeitung

Beim Zwischenfall vor dem Eidgenössischen Jodlerfest, das vom 16. bis zum 18. Juni stattfand, hatten sich zwei Flugzeuge des Typs F-5 Tiger touchiert. Bei einem der Jets brach die Flugzeugnase ab und prallte an eine Hausfassade auf dem Glencore-Gelände. Beim Aufprall des Trümmerteils zersprangen auch die Scheiben des Hauses, und durch die Glassplitter wurde eine Person leicht verletzt. Sämtliche Flugzeuge konnten sicher landen, und die Piloten blieben unverletzt.

Nach dem Unfall entschied die Luftwaffe, den Flugbetrieb der Patrouille Suisse zu sistieren. Die Flugvorführung am Jodlerfest wurde abgesagt. In der Folge wurden auch die geplanten Flugshows am kantonalen Schwingfest in Tramelan (Bern) und am 175-Jahr-Jubiläum der Offiziersgesellschaft in Langenthal (ebenfalls Bern) abgesagt. Am Basel Tattoo Mitte Juli flog die Patrouille Suisse dann wieder. (rh/rbu)