Kanton Zug In Spitälern und Heimen gilt neu einheitlich Maskenpflicht in den Zimmern und die 3G-Regel Ab Heilig Abend gilt im Kanton Zug in allen Innenräumen von Spitälern, Kliniken und Pflegeheimen eine Maskenpflicht. Ab 27. Dezember kommt für alle Besuchenden zusätzlich die 3G-Regel hinzu.

Die neuen Massnahmen hat der Zuger Regierungsrat zum Schutz der besonders gefährdeten Personen vor dem Coronavirus beschlossen, wie er am Mittwoch mitteilt. Demnach gilt ab Freitag, 24. Dezember 2021, nicht nur in den öffentlich zugänglichen, sondern in allen Innenräumen von Spitälern, Kliniken und Pflegeheimen die Maskenpflicht – auch in den Zimmern der Patienten und Heimbewohnerinnen. Ab Montag, 27. Dezember gilt zudem für alle Besucherinnen und Besucher die 3G-Regel. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 7, ausgenommen von der 3G-Regel sind Kinder unter 16 Jahren.

Die epidemiologische Situation sei nach wie vor sehr kritisch, besonders vor dem Hintergrund der neuen Omikron-Variante, begründet der Regierungsrat den Entscheid. Verschiedene der neu erlassenen Regelungen würden in den Spitälern und Pflegeheimen schon jetzt in der einen oder anderen Form umgesetzt. Mit dem Regierungsratsbeschluss werde nun sichergestellt, dass das hohe Schutzniveau einheitlich und in allen stationären Gesundheitseinrichtungen im Kanton Zug gelte. (spe)