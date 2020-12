Kanton Zug Landis-&-Gyr-Stiftung vergibt Stipendien Die Zuger Institution schreibt einmal mehr ihre Werk- und Atelierstipendien aus. Zudem vermeldet sie einen Wechsel in der Geschäftsführung.

(fae) Die Landis-&-Gyr-Stiftung vergibt wiederum Werkstipendien an Schweizer Kunstschaffende in den Bereichen Film, Literatur, Komposition, Tanz, Theater und visuelle Künste. Angesichts der Coronakrise hat die Stiftung das Budget für Werkstipendien im Jahr 2021 erneut, wie bereits im Vorjahr, verdoppelt, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Es stehen insgesamt 300'000 Franken zur Verfügung. Teilnahmeberechtigt sind Schweizer Künstlerinnen und Künstler mit anerkanntem Leistungsausweis oder solche anderer Nationalität, welche aktuell seit mindestens drei Jahren offiziell in der Schweiz leben. Nähere Informationen und Onlineregistration sind zu finden unter www.lg-stiftung.ch, Bewerbungsfrist ist der Freitag, 29. Januar 2020.

Auch für die Atelierstipendien können Kunstschaffende sich wieder bewerben. Für die Jahre 2022 und 2023 vergibt die Stiftung Stipendien für die Ateliers in Budapest, Bukarest, London, Sofia und Zug. Alle Stipendien beinhalten die unentgeltliche Nutzung einer Wohnung sowie einen Lebenskostenzuschuss. Anmelden können sich Schweizer Künstlerinnen und Künstler oder Kunstschaffende anderer Nationalität, die seit mindestens drei Jahren offiziell in der Schweiz Wohnsitz haben. Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine herausragende Leistung in einem der ausgeschriebenen Bereiche.

Die Ausschreibung für einen Aufenthalt in Zug richtet sich nur an Kunstschaffende aus dem Tessin, der Romandie, der rätoromanischen Schweiz oder an Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben. Der detaillierte Ausschreibungstext samt Teilnahmebedingungen und die Onlineregistration sind ebenfalls unter www.lg-stiftung.ch abrufbar.

Neue Geschäftsführerin

Eine personelle Veränderung kommuniziert die Stiftung in der Geschäftsführung: Per Ende Juli 2021 tritt die Geschäftsführerin der Landis-&-Gyr-Stiftung, Regula Koch, altershalber zurück. Unter ihrer professionellen und engagierten Geschäftsführung habe sich die Stiftung in der Schweizer Kulturszene weiter profiliert und gelte heute als wichtige Stimme in der Schweizer Kunst- und Kulturförderung, heisst es in der Mitteilung. Auf Regula Koch folgt Nela Bunjevac. Sie verfügt über reichhaltige Erfahrungen in der Vermittlung, Förderung und Umsetzung von Kulturprojekten. Sie hat Kunstgeschichte, Slawische Literaturwissenschaft und Neue Deutsche Literatur studiert an der Universität Zürich sowie an der Universität Florenz und hat den CAS Angewandte Kunstwissenschaften Material und Technik am Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft SIK abgeschlossen.