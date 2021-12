Kanton Zug Neue Sammeltage für Abfälle ab Januar 2022 Wann muss man Güselsäcke und Grünabfuhrtonnen bereitstellen? Die Übersicht zeigt es.

Die Sammeltage für Grüngut ab 1. Januar 2022 sind laut einer Mitteilung am Montag in den Gemeinden Cham, Steinhausen, Walchwil und Zug, am Dienstag in Baar (auch Mittwoch), Hünenberg und Unterägeri, am Donnerstag in Oberägeri und Risch, und am Freitag in Menzingen und Neuheim.

Kehricht wird am Dienstag in Hünenberg, Risch und Unterägeri, am Mittwoch in Walchwil und Zug, am Donnerstag in Cham, Oberägeri und Steinhausen sowie am Freitag in Baar, Menzingen und Neuheim gesammelt. Die Bereitstellung des Grünguts sowie der Güselsäcke muss am Abfuhrtag vor 7 Uhr erfolgen. (bier)