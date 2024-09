Kanton Zug Nun herrscht Klarheit: Beim Bahnhof Steinhausen entstehen preisgünstige Wohnungen Lange war unklar, was mit dem Grundstück Nummer 1636 passiert. Nach der Auswertung von vier möglichen Varianten hat sich der Gemeinderat für eine entschieden.

Hier kann man in ein paar Jahren preisgünstig wohnen. Bild: Stefan Kaiser (Steinhausen,

15. August 2022)

An der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2021 lehnte ein grosses Mehr der Stimmbevölkerung ab, dass die Gemeinde das Grundstück mit der Nummer 1636 beim Bahnhof verkauft. Die Abteilung Bau und Umwelt hat vier mögliche Varianten ausgearbeitet, welche der Gemeinderat prüfte und sich für folgende entschieden: Das Grundstück wird an eine Wohnbaugenossenschaft für preisgünstige Wohnungen abgetreten.

Markus Amhof, Abteilungsleiter Bau und Umwelt Steinhausen. Bild: PD

«Preisgünstiger Wohnraum ist ein grosses Bedürfnis in Steinhausen», so Markus Amhof, Abteilungsleiter Bau und Umwelt Steinhausen. Der künftige Neubau wird keine unterirdischen Parkplätze für Mieterinnen und Mieter haben, aufgrund des Standorts und der guten öffentlichen Erschliessung. Gestützt auf den rechtskräftigen Bebauungsplan werde es aber oberirdische Parkplätze geben, so Amhof.

Die Abteilung Bau und Umwelt wird als Nächstes die Grundlagen zusammenstellen, um eine Wohnbaugenossenschaft zu suchen. Bis zirka Ende 2023 werde die Ausschreibung vorbereitet, sagt der Abteilungsleiter.

Die anderen drei Varianten und deren Nachteile Variante: Die Situation wird vorübergehend so belassen, wie sie ist.

Nachteil: Unklare Situation besteht weiterhin. Variante: Das fehlende Durchfahrtsrecht wird zeitnah eingeholt – ohne das für das Grundstück konkrete Absichten vorhanden sind.

Nachteile: Hoher Verwaltungsaufwand für das Einholen der Rechte, hohe Kosten, langer Prozess. Für die Entschädigung der Rechte wird es einen Beschluss der Gemeindeversammlung brauchen. Diesen ohne konkretes Projekt zu begründen, dürfte schwierig sein. Variante: Mittelfristig wird der Bebauungsplan überarbeitet, sodass es entweder eine eigenständige Einfahrt zur Einstellhalle gibt oder ganz auf eine Einstellhalle verzichtet wird. In diesem Zusammenhang kann dieser Plan auf die Räumliche Strategie 2040 überarbeitet werden.

Nachteile: Zeitlich und finanziell aufwendiges Verfahren, den bestehenden Bebauungsplan zu ändern.

Aufwertung des Bahnhofs und Ausbau der Veloinfrastrukturen

In Zukunft soll das Bahnhofgebiet weiter gestärkt werden, gestützt auf die Räumliche Strategie 2040, so Markus Amhof. Ziele sind, dass die heutige verkehrsorientierte Strasse aufgewertet sowie temporeduziert wird. Mit einer Aufwertung des Bahnhofs, dem Ausbau der Veloinfrastrukturen und der Busangebote erhofft sich die Gemeinde, dass viele vermehrt das Velo oder den öffentlichen Verkehr nutzen.

Der Bahnhof ist seit Jahren ein Thema

Das ganze Thema, was rund um und am Bahnhof Steinhausen passiert, ist sicher seit der Gemeindeversammlung am 10. Dezember 2015 präsent. Damals stand ein Baukredit von 2,22 Millionen Franken für die Umgebungsgestaltung des Bahnhofplatzes und die Umsetzung der verkehrsberuhigenden Massnahmen (Tempo 30) zur Abstimmung. Die Bevölkerung wies das Geschäft zur Überarbeitung zurück an den Gemeinderat.

Im Mai 2016 lud der Gemeinderat zu einem Workshop «Entwicklung Gebiet Steinhausen» ein. Das Ziel war herauszufinden, weshalb das Projekt keinen Anklang fand, was genau gewünscht wird und wie das künftige Verkehrsregime aussehen soll. Gründe für die vorangegangene Ablehnung war vor allem im Bereich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Die Mehrheit der Anwesenden waren sich einig, dass der Gemeinderat sich beim Bauprojekt auf eine Mischnutzung von Wohnen, Gewerbe und Dienstleistung konzentrieren soll.

Die Umgestaltung des Bahnhofs wurde vorerst auf das Eis gelegt. Als Gründe für die Rückstufung der Dringlichkeit waren die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde und die Ungewissheit der Entwicklung im Bahnhofsgebiet aufgeführt in einer Medienmitteilung des Gemeinderats.

Es dauerte rund fünf Jahre, bis der Gemeinderat dieses Thema 2021 wieder aufgriff. Das Areal rund um den Bahnhof Steinhausen soll endlich weiterentwickelt werden, dies wurde in einem Bericht im Gemeindeblatt «Aspekte» ersichtlich. Die Gemeinde Steinhausen habe den entsprechenden Unternehmen angeboten, die Arealentwicklung am Bahnhof gemeinsam anzugehen. Jetzt, ein Jahr später, sind konkrete Pläne da.