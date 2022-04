Kanton Zug PH Zug bildet bald selbst Heilpädagogen aus – deshalb will sich der Kanton von Zürich lösen Der Kantonsrat berät kommende Woche in zweiter Lesung über den Austritt aus der interkantonalen Vereinbarung zur Ausbildung von Heilpädagogen in Zürich. Die Fraktionen genehmigten diesen Antrag des Regierungsrats zwar – äusserten aber auch Bedenken.

Die Pädagogische Hochschule Zug will einen Masterstudiengang für Sonderpädagogik einführen. Bild: Roger Zbinden (Zug, 8. August 2020)

An Heilpädagoginnen und Heilpädagogen mangelt es im Kanton Zug seit Jahren. Dem will die Pädagogische Hochschule Zug (PH) entgegenwirken, indem sie den neuen Masterstudiengang Sonderpädagogik, Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik einführt.

Voraussichtlich ab 2023/24 werden die ersten Studierenden beginnen. Der Regierungsrat hat diesem Vorhaben bereits letztes Jahr zugestimmt, wie er in einem Bericht schreibt. Durch dieses Angebot könnte die PH Zug künftig die Nachfrage an Ausbildungsplätzen selber abdecken.

Die interkantonale Vereinbarung für Ausbildung von heilpädagogischen Lehrpersonen an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) soll deshalb aufgehoben werden, wie es der Regierungsrat vorschlägt. Der Kantonsrat hat bereits in erster Lesung über diesen Antrag diskutiert und ihn nach verschiedenen Voten aus den Fraktionen stillschweigend genehmigt. Am kommenden Donnerstag, 5. Mai, wird der Kantonsrat in zweiter Lesung über das Traktandum beraten.

Vereinbarung sei nicht mehr zeitgemäss

Der Kanton ist dieser Vereinbarung mit 13 Trägerkantonen 2001 beigetreten. Die Trägerkantone haben im Fall einer Knappheit von Studienplätzen an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich den Vorteil, dass sie gegenüber anderen Kantonen bevorzugt werden. In den 20 Jahren hat sich jedoch in der Bildung vieles geändert. Der Regierungsrat schreibt:

«Die HfH-Vereinbarung entspricht in ihrer derzeitigen Form diesen fundamentalen Veränderungen der Hochschulpolitik nicht mehr.»

Dies aus verschiedenen Gründen: Die Finanzierung der HfH wird auf der Basis von Anzahl Studienplätzen pro Kanton gemäss Bevölkerungszahl berechnet. Darüber hinaus können die Trägerkantone Zusatzplätze erwerben, welche jährlich neu ausgehandelt werden müssen.

Durch einen Austritt will man ausserdem Mehrkosten vermeiden, die entstünden, wenn man gleichzeitig den neuen Studiengang einführen und in der Vereinbarung verbleiben würde. Die Vereinbarungskantone können ihre Mitgliedschaft unter Beachtung einer dreijährigen Mitteilungsfrist auf das Ende eines Studienjahrs kündigen.

Zuspruch seitens der Fraktionen

Grundsätzlich befürwortete der Kantonsrat den Austritt aus dem Konkordat – man äusserte jedoch auch Vorbehalte. In der Kantonsratsdebatte vom 31. März hob Karen Umbach (FDP/Stadt Zug) laut Protokoll als Präsidentin der Konkordatskommission hervor, dass einige Mitglieder Vorbehalte hinsichtlich des Studiengangs per se hatten.

Aus den anderen Fraktionen – so zum Beispiel der ALG und der SVP – erhielt der Regierungsrat grossen Zuspruch. Tabea Zimmermann Gibson sagte:

«Der heilpädagogische Studiengang an der PH Zug wird sich einfügen in die allgemeine Hochschullandschaft der Schweiz, wo die Logik des freien Studienzugangs und des diskriminierungsfreien Leistungseinkaufs gilt.»

Bedenken hatte man aber doch bezüglich Austritt – ohne kantonale Vereinbarung müssen Studierende aus Zug nämlich hinten anstehen, wenn sie an die HfH wollen würden. Laut Virginia Köpfli (SP/Hünenberg) war der Austritt auch in der SP stark umstritten. Dies, weil in verschiedenen Schweizer Hochschulen spezialisierte Angebote für Zuger Studierende durch die Mobilität zwischen den Fachhochschulen zugänglich sind.

Der Austritt wird an der kommenden Sitzung in zweiter Lesung beraten.