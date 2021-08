Kanton Zug Regierungsrat Martin Pfister: Höhere Impfquote ist einziges Mittel gegen neue Coronamassnahmen Während in anderen Kantonen Spitäler bereits wieder Operationen verschieben müssen, ist es im Kanton Zug diesbezüglich noch ruhig. Dies könne sich aber schnell ändern, sagt der Zuger Gesundheitsdirektor.

Coronaschnelltest in einem Testzentrum. Symbolbild: Pius Amrein (Nottwil, 4. August 2021)

Wie in der ganzen Schweiz steigen auch im Kanton Zug die Coronafallzahlen derzeit stark an. Während sich diese im Juli noch meist um zehn herum bewegten, lagen sie in der vergangenen Woche oft um 20 herum und stiegen jüngst markant auf 55 (Dienstag) und 34 (Mittwoch) Fälle pro Tag.

Für den Zuger Gesundheitsdirektor Martin Pfister handelt es sich hierbei klar um die vierte Welle: «Beim starken Anstieg, den wir derzeit sehen, können wir nicht mehr um den heissen Brei herumreden.» Die Ursache für diese Welle sei der Reiseverkehr. «Rund ein Viertel aller Ansteckungen wird im Kanton Zug derzeit bei Rückkehrern aus anderen Ländern verzeichnet.» Auch aus den Reihentests der Schulen, die diese Woche mit dem Schulstart wieder aufgenommen wurden, sind positive Fälle zu verzeichnen. Insgesamt seien dies elf Coronafälle, so Pfister. Angesichts der Zahl von über 100 positiven Fällen in derselben Woche ist deren Anteil also deutlich tiefer als jene der Rückkehrer.

Anteil Junger steigt bei Ansteckungen und Hospitalisierungen

«Die grosse Frage ist nun jedoch, ab wann es problematisch wird», erklärt Pfister die neue Situation. Denn auch wenn die Fallzahlen gleich wirken wie im vergangenen Herbst, gibt es einen deutlichen Unterschied: Betroffen sind hauptsächlich jüngere und praktisch ausschliesslich ungeimpfte Personen, da die besonders gefährdeten Altersgruppen bereits eine Impfquote von über 80 Prozent erreicht haben. So fielen in der vergangenen Woche über 70 Prozent der rund 150 verzeichneten Corona-Ansteckungen auf unter 40-Jährige, wie auf der Website des Kantons zu erfahren ist.

Martin Pfister, Zuger Gesundheitsdirektor Bild: Stefan Kaiser (Baar, 8. Januar 2021)

So liege der Fokus in dieser Phase, in der alle, die eine Impfung dringend wollten, diese bereits erhalten haben, auf dem Gesundheitswesen, sagt Pfister.

«Erst wenn dort eine Überlastung droht, müssen wir weitergehende Massnahmen einleiten.»

Doch auch hier zeigt sich, dass der Einfluss der Impfquote beim aktuellen starken Anstieg der Fallzahlen nur beschränkte Wirkung zeigt. So mussten vergangene Woche etwa gleich viele Personen hospitalisiert werden, wie in einer Woche mit hohen Hospitalisierungszahlen zwischen der zweiten und dritten Welle. Von den sieben Personen, die vergangene Woche wegen Corona ins Spital mussten, waren zwei jünger als 40 Jahre alt.

Zuger Gesundheitssystem läuft bisher regulär

Gemäss der Sprecherin des Zuger Kantonsspitals läuft der Betrieb in Baar aktuell noch im Normalbetrieb: «Das heisst Operations- beziehungsweise Behandlungstermine können regulär eingehalten werden», so Sonja Metzger. Derzeit befänden sich insgesamt neun Coronapatienten im Kantonsspital, zwei von ihnen auf der Intensivstation. Und während andere Spitäler gemäss Medienberichten am Verschieben von Operationen sind und mit Abgängen beim Pflegepersonal von Coronapatienten zu kämpften haben, scheint dies in Baar kein Problem zu sein. Das Spital habe aktuell keine Vakanzen beim Pflegepersonal, schreibt Sprecherin Metzger in ihrer Antwort. Und weiter: «Stand heute kann das Zuger Kantonsspital dieselben Kapazitäten für Coronapatienten aufbringen wie im vergangenen Winter. Auf der Intensivstation wurden die personellen Ressourcen sogar ausgebaut. Die Kapazität für die Behandlung von Coronapatienten ist jedoch nicht fix gegeben, sondern hängt von mehreren Faktoren ab.»

Damit es trotzdem nicht zu einer Überlastung kommt, hofft und appelliert Gesundheitsdirektor Martin Pfister an die Bevölkerung:

«Es ist jetzt dringend, dass bis Ende September noch einmal deutlich mehr Zugerinnen und Zuger geimpft sind.»

Denn derzeit sind trotz der Zuger Impfquote von bald 60 Prozent noch etwa 30'000 Personen nicht geimpft, die sich eigentlich immunisieren lassen könnten. «Wenn nur ein Bruchteil von diesen hospitalisiert werden müssen, ist das Spital schnell überlastet.»

Um die Impfquote weiter zu erhöhen, läuft derzeit bereits eine Werbekampagne. Zusätzlich hat die Gesundheitsdirektion ein weiteres Massnahmenpaket verabschiedet, mit welchem sie ein niederschwelliges Impfangebot bieten will. Die einzelnen Massnahmen sollen aber Stück für Stück kommuniziert werden, wie Pfister sagt.

Geimpfte sollen bei zu tiefer Impfquote mehr Freiheiten erhalten

Sollten diese trotzdem nicht ausreichen, sieht der Gesundheitsdirektor eine Ausweitung der Zertifikatspflicht als eine der umsetzbaren Massnahmen. «Dies ermöglicht, dass Veranstaltungen weiterhin durchgeführt werden können.» Entsprechend sieht er es auch als einen der wichtigsten Anreize für noch nicht geimpfte Personen, um sich doch noch zu immunisieren. «Denn solange das Gesundheitssystem gefährdet ist und die Durchimpfung zu gering, muss man mit den Zertifikaten jenen mehr Freiheit geben können, die sich geimpft haben.» Doch Pfister hofft, nie zu solchen Mitteln greifen zu müssen. «Dies wird jedoch nur gelingen, wenn möglichst viele Zuger geimpft sind.»