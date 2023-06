Kanton Zug Regierungsrat will Zug als Zentrum für Blockchain-Technologie etablieren Der Zuger Regierungsrat will sich während fünf Jahren mit total 39,35 Millionen an den Aufbaukosten der «Blockchain Zug – Joint Research Initiative», einem gemeinsamen Projekt der Universität Luzern und der Hochschule Luzern, beteiligen. Dadurch soll das Zuger Crypto-Valley international zum Zentrum für die Blockchain-Forschung werden.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat die Gründung eines Zuger Instituts an der Universität Luzern mit neun Lehrstühlen und eine Verstärkung der bisherigen Forschungsaktivitäten an der Hochschule Luzern. Zudem wird eine Kooperations- und Kommunikationsplattform, ein sogenannter Hub, geschaffen, heisst es in einer Medienmitteilung der Finanzdirektion des Kantons Zug.

Finanzdirektor Heinz Tännler will den Wirtschaftsstandort Zug weiter stärken. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 14. 5. 2022)

Mit der vom Kanton unterstützten Initiative soll Zug zu einem weltweit führenden Zentrum für Blockchain-Forschung gemacht werden. «Wir glauben, dass die Blockchain-Technologie das Potenzial hat, viele Bereiche unseres Lebens zu verändern, und wir wollen sicherstellen, dass wir an der Spitze dieser Veränderung stehen», lässt sich Finanzdirektor Heinz Tännler in der Mitteilung zitieren. Mit Blockchain Zug werde ein innovatives Leuchtturmprojekt mit starker Strahlkraft ins Leben gerufen. Und Tännler ergänzt: «Damit stärken wir den Wirtschaftsstandort Zug weiter, auch weil wir mit diesem Bildungsvorhaben in jene Bereiche investieren, die im Kanton Zug bereits etabliert sind.»

Weltweit einzigartig

Die Forschung werde sich nicht nur auf technologische Aspekte konzentrieren, sondern auch die Auswirkungen der Blockchain-Technologie auf Gesellschaft, Wirtschaft und Politik umfassend untersuchen. Die «Blockchain Zug – Joint Research Initiative» werde hierbei eine zentrale Rolle spielen. Sie soll dazu beitragen, dass die Forschung aus einer breiteren Perspektive betrachtet wird und auch humanwissenschaftliche Aspekte berücksichtigt werden.

Die Initiative verfolgt gemäss der Finanzdirektion das Ziel, Entwicklungen der Blockchain-Technologie und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft zu antizipieren. Damit soll sichergestellt werden, dass der Kanton Zug weiterhin eine Vorreiterrolle in der Entwicklung von Blockchain-Technologien einnimmt und auch international anerkannt wird. Die «Blockchain Zug – Joint Research Initiative» sei ein entscheidender Schritt, um die Forschung aus einer breiteren Perspektive zu betrachten und sicherzustellen, dass die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen dieser Technologie vollständig verstanden werden. Es gehe nicht nur darum, technologische Fortschritte zu machen, sondern auch darum, zu verstehen, wie diese Fortschritte unsere Gesellschaft beeinflussen. Damit könne das wissenschaftliche Forschungspotenzial auf dem Gebiet der Blockchain-Forschung weltweit einzigartig entwickelt werden.

Hochschule Luzern verstärkt Forschungsaktivitäten

Die Blockchain-Technologie habe das Potenzial, tiefgreifende Auswirkungen auf viele Sektoren zu haben. Durch die Verstärkung der bestehenden Forschungsaktivitäten an der Hochschule Luzern und die gemeinsame Arbeit im Hub mit der Universität Luzern trage die Hochschule Luzern dazu bei, dieses Potenzial zu entfalten und sicherzustellen, dass die technologischen Fortschritte im Einklang mit den gesellschaftlichen Bedürfnissen stehen. (zim)