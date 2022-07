Kanton Zug Reto Ruprecht wird neuer Leiter der kantonalen Finanzkontrolle Der Regierungsrat wählte den 46-Jährigen per 1. Januar 2023 zum neuen Leiter der Finanzkontrolle des Kantons. Er ist Stellvertreter des derzeitigen Amtsleiters Walter Hunziker, der per 31. Dezember 2022 in Pension geht.

Reto Ruprecht. Bild: PD

Als langjähriger Mitarbeiter in der Finanzkontrolle des Kantons Zug kenne Reto Ruprecht laut Medienmitteilung die Prüfungstätigkeit und Verwaltungsabläufe aus seiner praktischen Tätigkeit als Revisor und stellvertretender Amtsleiter bestens. Der 46-Jährige ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Aus einer früheren leitenden Funktion in einer Informatikfirma bringt er Erfahrung in der Personalführung mit. «Mit Reto Ruprecht kann einem bei den Direktionen, Amtsstellen und der Staatswirtschaftskommission anerkannten und geschätzten Mitarbeiter ein Karriereschritt innerhalb der Verwaltung ermöglicht werden, was der kommunizierten Personalpolitik des Kantons entspricht», so Finanzdirektor Heinz Tännler. (cro)