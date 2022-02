Kanton Zug Reto Wegmüller wird neuer Rektor des Kaufmännischen Bildungszentrums Der neue Rektor tritt am 1. August die Nachfolge von Hansjörg Truttmann an, der Ende Juli in Pension geht.

Reto Wegmüller. Bild: PD

«Für die neue Aufgabe als Rektor des KBZ ist Reto Wegmüller (1975) bestens qualifiziert», heisst es in einer Mitteilung der Volkswirtschaftsdirektion. Er bringe mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich Berufsbildung mit sowie über zehn Jahre Erfahrung als Finanz- und Steuerspezialist in der Privatwirtschaft. Bevor er Mitglied der Schulleitung des KBZ wurde, war er Leiter Finanz- und Rechnungswesen einer Verlagsgruppe. Zudem verfüge er als ehemaliger Schulpräsident über fundierte Kenntnisse des Volksschulwesens auf Gemeindeebene.

Reto Wegmüller ist gelernter Kaufmann und Berufsschullehrperson EHB. Seit Herbst 2004 ist er für das KBZ tätig (in den ersten sieben Jahren in einem Teilpensum), seit 2016 als Leiter der Weiterbildung am KBZ in der Funktion eines Prorektors. Er verfügt über Hochschulabschlüsse in Betriebswirtschaft und Erziehungswissenschaft. Zudem bildete er sich kontinuierlich weiter und erwarb dabei einen MAS in Bildungsmanagement und einen MAS in Adult and Professional Education. Des Weiteren hat Reto Wegmüller die Projektleitung zur Umsetzung der Berufsbildungsreform 2022 in den Bereichen Kaufleute und Detailhandel am KBZ inne. Seit rund fünf Jahren ist er auch Stellvertreter des Rektors und verantwortlich für die finanzielle Führung des KBZ.

Hansjörg Truttmann hat «in manchen Bereichen Pionierarbeit geleistet»

Hansjörg Truttmann geht Ende Juli in Pension. Bild: PD

Hansjörg Truttmann leitet das KBZ seit August 1996 und trägt die Gesamtverantwortung für die Führung und Entwicklung der Berufsfachschule mit der beruflichen Grundbildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der Höheren Fachschule für Wirtschaft. «An die hervorragende Standortqualität des Kantons Zug und an deren Weiterentwicklung leistete er einen aktiven Beitrag», heisst es in der Mitteilung: Hansjörg Truttmann habe durch innovative Prozesse und Angebote das KBZ stetig weiter entwickelt, es zu einem qualitativ hochstehenden und erfolgreichen Bildungs- sowie Weiterbildungszentrum geführt und damit die Wettbewerbsfähigkeit des letzteren sichergestellt.

In manchen Bereichen habe er Pionierarbeit geleistet wie zum Beispiel bei der Einführung des Lehrgangs «Vinto» (Ausbildungskonzept für junge Athletinnen und Athleten), der englischsprachigen Angebote «Berufsbildung International» sowie im Bereich «Lernen und digitale Medien». Als Rektor des KBZ hat Hansjörg Truttmann in zahlreichen nationalen und kantonalen Gremien und Projektgruppen mitgearbeitet. (rh)