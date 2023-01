Kanton Zug Schnee sorgt innerhalb weniger Minuten für zwei Verkehrsunfälle – drei Personen wurden ins Spital eingeliefert Am Mittwochvormittag ereigneten sich zwei Unfälle auf den schneebedeckten Zuger Strassen. Dabei wurden gleich mehrere Personen verletzt. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Beim Unfall auf der Ägeristrasse in der Stadt Zug verletzte sich eine 66-jährige Frau. Bild: Zuger Polizei

Der erste richtige Schneefall im neuen Jahr machte den Zuger Autofahrerinnen und Autofahrern zu schaffen: So kam es am Mittwochvormittag zu gleich zwei Autounfällen in Zug und Baar – dies innerhalb weniger Minuten. Bei beiden Unfällen wurden mehrere Personen verletzt. Insgesamt mussten drei Frauen ins Spital gebracht werden, wie die Zuger Polizei schreibt.

Der erste der beiden Vorfälle ereignete sich gemäss Mitteilung kurz vor 10.45 Uhr auf der Ägeristrasse in der Stadt Zug. Eine 41-jährige Lenkerin kam dabei auf ihrem Weg Richtung Ägeri ins Rutschen, worauf sie auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal in ein entgegenkommendes Auto prallte. Die Fahrerin, eine 66-jährige Frau, musste daraufhin mit unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Unfallverursacherin selbst blieb unverletzt. Es entstand ein Totalschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken an beiden Autos.

In Baar prallten drei Autos ineinander

Nur wenige Minuten nach dem Unfall in Zug ereignete sich der zweite – diesmal bei der Kreuzung oberhalb des Geissbüel-Strassentunnels in der Gemeinde Baar. Dort geriet ein 37-Jähriger auf den schneebedeckten Strassen ins Rutschen, als er auf der Ägeristrasse von Baar her in Richtung Verzweigung Margel unterwegs war. Um eine Kollision mit einem vor ihm stillstehenden Auto zu vermeiden, sei er daraufhin nach links ausgewichen und über die Sicherheitslinie auf die Gegenfahrbahn gefahren, wie die Polizei schreibt.

Zum selben Zeitpunkt bog allerdings eine 46-jährige Autolenkerin vom Talacher her bei der Ampel in die Ägeristrasse ein. Beim Versuch, dem entgegenkommenden 27-Jährigen auszuweichen, prallte sie frontal in einen Inselschutzpfosten. Kurze Zeit später konnte ein weiterer Autolenker, ein 30-jähriger Mann, nicht rechtzeitig anhalten und prallte in das Auto der Lenkerin. Damit nicht genug: Zu guter Letzt rutschte ein weiteres Auto in das Fahrzeug des 30-Jährigen.

Die 46-jährige Frau sowie ihre 38-jährige Beifahrerin wurden leicht, beziehungsweise erheblich verletzt. Beide wurden ins Spital gebracht. An den Fahrzeugen und dem Inselschutzpfosten entstand ein Sachschaden von über 10'000 Franken. (lga)