Kanton Zug Stromproduktion mit Photovoltaik hat in Zug stark zugenommen – und wird zukünftig wohl weiter ansteigen Der Klimawandel beschäftigt auch auf kantonaler Ebene. Der Kanton sei sich der Problematik bewusst, wie er in einem Bericht erläutert, und will auch künftig aktiv bleiben.

Der Klimawandel gewinnt nach der intensivsten Coronazeit wieder an Aufmerksamkeit. Extreme Wetterereignisse und die Erderwärmung sind nur zwei Aspekte des Klimawandels. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC, frei übersetzt zwischenstaatliches Gremium zum Klimawandel) ist eine Vereinigung, welche auf wissenschaftlicher Basis den Klimawandel beurteilt und bisher dazu sechs Berichte veröffentlicht. Wie fliesst jener von 2021 in die Geschäfte der Zuger Regierung und des Kantons ein?

Diese Frage wollten vier Kantonsrätinnen beantwortet haben und reichten deshalb letzten September eine Interpellation ein. Der Regierungsrat hat seine Antworten dazu mittlerweile publiziert. Jener zufolge sei man sich der Bedeutung des Klimaschutzes bewusst und anerkenne die Notwendigkeit, dass auch der Kanton seinen Beitrag zur Verminderung des Ausstosses von Treibhausgasen leisten müsse.

Weiter schreibt der Regierungsrat, dass er «hinter den nationalen Klimazielen steht und damit das Ziel des Bundesrats von Netto-Null-Emissionen bis zum Jahr 2050 unterstützt». Der im kantonalen Energieleitbild festgelegte Grundsatz, wonach ein effizienter Mitteleinsatz für finanziell tragbare Lösungen sorgen soll, gilt auch für den Klimaschutz.

Regierungsrat will Rapport abliefern

Ausserdem wollten die Interpellantinnen um die Haltung des Regierungsrats gegenüber dem Klimaaktionsplan wissen. Der Klimaaktionsplan (in Englisch Climate Action Plan, kurz CAP) ist eine Initiative der Klimaschutzbewegung. Er wurde ehrenamtlich durch meist junge Menschen erstellt. Der Regierungsrat sagt dazu:

«Dieses Engagement und der daraus entstandene Massnahmenplan verdienen Anerkennung. Der CAP dient dem Regierungsrat für seine Klimapolitik wie andere Berichte und Erkenntnisse auch.»

Auf die Frage, welche Massnahmen des CAP auch in Zug umsetzen könnte, antwortet die Exekutive, dass bereits heute zahlreiche Massnahmen vorgenommen werden. Sie will in Zukunft dem Kantonsrat per Ende Legislatur Bericht erstatten. Dieser wird direktionsübergreifend alle Bereiche abdecken.

Der Regierungsrat erläutert darin seine Klimastrategie, rapportiert den Stand und die Wirkung der Massnahmen und macht einen Ausblick auf die folgende Legislatur. Der Planungsbericht wird dem Kantonsrat erstmals Ende 2022 vorgelegt.

Stromproduktion durch Photovoltaik hat zugenommen

Ein Aspekt in der Klimapolitik, der häufig zum Thema gemacht wird, ist die Energieversorgung. Was tut der Kanton diesbezüglich bereits und wo gibt es Verbesserungspotenzial, wollten die Interpellantinnen wissen. Aktuell decke die lokale Stromproduktion rund 10 Prozent des Bedarfs ab. Rund die Hälfte davon – rund 35 Gigawattstunden pro Jahr – stammt aus der Photovoltaik (PV). Der Regierungsrat:

«Die Stromproduktion mittels PV hat in den letzten Jahren im Kanton Zug stark zugenommen und wird künftig voraussichtlich weiter ansteigen.»

Der Zuger Regierungsrat hat in seinem Energieleitbild den energiepolitischen Grundsatz, dass lokale erneuerbare Energieträger vermehrt genutzt werden sollen. Auch der vom Kantonsrat beschlossene kantonale Richtplan spricht sich für die Förderung erneuerbarer Energie aus.

Grundsätzlich ist der Regierungsrat überzeugt, dass Bauherrschaften in Zukunft verstärkt auf PV setzen. Denn die Anlagen werden durch den Bund und zusätzlich durch einige Zuger Gemeinden unterstützt. «Zudem ist die Rentabilität dank Möglichkeiten zum Eigenverbrauch und zu Zusammenschlüssen gestiegen.» Auch seien im Kanton Zug die Tarife für die Netzeinspeisung, welche allerdings nicht in der Kompetenz des Kantons liegen, im schweizweiten Vergleich attraktiv.