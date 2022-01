Kanton Zug Umweltverbände und Vogelschutz wollen tödliche Vogelkollisionen mit Glas verhindern Eine Motion verlangt vom Kantonsrat, dass Gebäude so zu gestalten sind, dass Vogelkollisionen vermieden werden. Der Zuger Vogelschutz, Pro Natura Zug und WWF Zug unterstützen den Vorstoss.

Den gläsernen Erweiterungsbau des Museums Rietberg erwähnen die Umweltverbände und der Zuger Vogelschutz als Beispiel für vogelfreundliches Bauen mit Glas. Bild: PD

«Die Problematik des Vogelschlags ist seit 20 Jahren bekannt», heisst es in einer Mitteilung der drei Organisationen Zuger Vogelschutz, WWF Zug und Pro Natura Zug. Dennoch würden immer mehr Fassaden, Balkone, Bushäuschen, Lärmschutzwände mit stark spiegelndem oder transparentem Glas versehen. «Die Vögel sterben sofort oder später an inneren Verletzungen, die sie beim Aufprall erlitten haben.»

Im Gegensatz zum Menschen können Vögel transparente Flächen nicht erkennen. Sie sehen nur, was dahinter liegt. So erkennen sie hinter Balkonverglasungen, Wintergärten, freistehenden transparenten Balkongeländern, sowie bei Fensterverglasungen übers Eck die Pflanzen, den Himmel, ihren Lebensraum. Gleichermassen heikle Situationen würden sich ergeben, wenn sich Bäume, Büsche, der Himmel in Fassaden oder Glasflächen spiegeln. Die Vögel fliegen diese an und kollidieren stattdessen mit den spiegelnden Flächen. «Gesetzliche Abhilfe ist deshalb dringend nötig», steht für die drei Organisationen fest.

Bemusterungen können Abhilfe schaffen

Es gebe simple und attraktive Lösungen, um solche Vogelfallen zu vermeiden, zum Beispiel mit einer schönen Grafik oder Bemusterung der Fenster. Die Vogelwarte Sempach und Birdlife Schweiz bieten neben Broschüren auch kostenlose Erstberatungen zu diesem Thema an.

«Leider gibt es auch im Kanton Zug zu viele Vogelfallen, an denen unsere Vögel sterben», schreiben die Organisationen. Als Beispiele nennen sie die Lärmschutzwand beim Gleis 7 im Zuger Bahnhof. Geplante Glasfallen für Vögel seien das neue Bürogebäude der Partners Group im Unterfeld Nord und das Hochhaus «pi» im Zuger Tech-Cluster.

Um diese Probleme an der Wurzel zu packen, wurde im Zuger Kantonsrat eine Motion betreffend «Vermeidung von tödlichen Vogelkollisionen mit Glasflächen» eingereicht, welche am 27. Januar behandelt wird. Dabei soll im Planungs- und Baugesetz folgende Bestimmung verankert werden: «Bei Neu- und Umbauten sind Gebäude und Anlagen und deren Fassaden so zu gestalten, dass sie von Vögeln als Hindernisse wahrgenommen werden.»

Laut der Akademie der Naturwissenschaften sind mehr als die Hälfte der rund 200 Brutvogelarten der Schweiz aktuell oder potenziell gefährdet. «Es braucht deshalb unbedingt klare Regelungen, um tödliche Vogelkollisionen mit Glasflächen zu vermindern.» Der Zuger Vogelschutz, der WWF Zug und Pro Natura Zug unterstützen die Motion deshalb ausdrücklich. (rh)