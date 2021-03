Kanton Zug Veranstalter von Grossanlässen setzen auf die Hoffnung – erst eine ist abgesagt Die Organisatoren stehen pandemiebedingt auch dieses Jahr vor einer grossen Herausforderung. Manche planen mit verschiedenen Varianten.

Die Publikumsmagnete Zuger Messe und das Seefest standen im vergangenen Jahr stellvertretend für ungezählte Veranstaltungen, die im Kanton wegen Covid-19 nicht durchgeführt wurden. Und 2021? Spätestens Ende März respektive Ende Mai wollen die Organisatoren über die Durchführung der genannten Anlässe entscheiden, teilen sie auf Anfrage unserer Zeitung mit. Beat Baumann, der Geschäftsführer der Messe Zug AG, hält am Termin in der letzten Oktoberwoche fest.

Das bislang letzte grosse Feuerwerk am Zugersee hat 2019 stattgefunden. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Daniel Schärer bangt um die Zukunft des Trägervereins für Seefest und Sports Festival. Bild: Stefan Kaiser

Das Seefest in Zug soll am 26. oder 27. Juni stattfinden, mit einem Schutzkonzept, das den Besuchern mehr Raum geben soll, schreibt Daniel Schärer. Er zeichnet mit seinem Team auch für die Durchführung des Zug Sports Festival verantwortlich, das in ursprünglicher Form während dreier Tage Mitte August geplant ist. Laut Schärer sei auch ein anderes Format denkbar, durch das sich die Veranstaltung über einen Monat erstrecken soll. Ende Mai werde man auch diesbezüglich Weiteres wissen. Dass der Trägerverein Seefest und Sports Festival überhaupt planen kann, sei der staatlichen Hilfe in Form von Kurzarbeitsentschädigung für das Jahr 2020 geschuldet. «Ob wir 2021 überleben, ist noch offen», so Daniel Schärer ehrlich.

Das Sports Festival zieht, wie hier 2017, viele Besucher an. Bild: Patrick Hürlimann

Am 19. und 20. August ist in Zug die Jazz Night geplant. Die Veranstalter überlegen sich die Verschiebung in den September, sollten Grossanlässe erst ab dann möglich sein. Man erwäge zudem, falls nötig, weniger Publikum zuzulassen. «Die Personenzahl, welche zulässig wäre, müsste sich aber rechnen», schreibt Nicolett Theiler vom Organisationskomitee (OK). Das heisst? «Aufwand und Ertrag müssen in einem erträglichen Verhältnis sein, da wir sonst ein zu grosses Defizit hätten und dies unsere Vereinsfinanzen nicht zulassen.»

2019 war ein nahes Zusammensitzen auch an der Jazz Night in Zug noch gern gesehen. Bild: Stefan Kaiser

Die Hoffnung stirbt auch am Ägerisee zuletzt, wo am 2. Juni das Openair Uferlos geplant ist. Bis zum 18. Mai könne man sich Zeit mit der Entscheidung lassen, teilt Claudia Häusler, Verantwortliche Tourismus, Sport, Kultur der Gemeinde Oberägeri, mit. Vor einer Durchführung im Herbst graut den Organisatoren: «Wir fürchten uns davor, auf September zu verschieben, weil dann die Dichte der Anlässe sehr hoch werden wird infolge Verschiebungen aus zwei Kulturjahren», führt Häusler aus.

Das Uferlos, hier die Austragung 2017, gilt in Oberägeri als Grossveranstaltung. Bild: Stefan Kaiser

Bei der diesjährigen Austragung des durch die Gemeinde finanzierten Openairs sollen die Erfahrungen vom letzten Sommer helfen, als die Sommermusik am See und das Kino am Bach mit Schutzkonzepten angeboten wurden. «Wir können uns vorstellen, den Anlass auf 250 Personen reduziert durchzuführen oder allenfalls den Veranstaltungsperimeter auf den anschliessenden Park zu erweitern», schreibt Claudia Häusler.

Nachwuchsfussballturnier vielleicht ohne Zuschauer

Mit den wärmeren Temperaturen rückt auch der Freiluftsport wieder in den Fokus. So etwa das Zugerland-Turnier für die Nachwuchsfussballer, das traditionell in mehreren Gemeinden ausgetragen wird. Dieses soll am 22. Mai stattfinden – laut dem OK-Präsidenten Moreno Merenda entweder mit oder ohne Zuschauer. Die Sponsorensuche gestalte sich schwierig, zumal viele Betriebe krisenbedingt zu kämpfen hätten. Dennoch hätten einige Unterstützer ihre Zuwendungen selbst für das abgesagte Turnier 2020 nicht zurückgefordert. Deshalb habe man laut Merenda die staatlichen Stellen nicht um eine coronabedingte Unterstützung ersuchen müssen.

Möglich, dass die Junioren des FC Ägeri (links) und des SC Steinhausen – nicht wie hier 2018 – ohne Unterstützung von aussen spielen müssen. Bild: Stefan Kaiser

Ganz anders verhält sich die Situation beim Ägeri-Grümpi: Das Turnier ist für den FC Ägeri eine massgebliche Einnahmequelle. Durch die Soforthilfe-Ausschüttung des Kantons hätten im vergangenen Jahr drei Viertel des Ausfalls kompensiert und der Rest durch Einsparungen wettgemacht werden können, teilt der Vereinspräsident Paul Hegner mit. Im Fall einer neuerlichen Absage sei fraglich, ob die Lücke abermals geschlossen werden könnte. Der Grossanlass in Unterägeri soll vom 2. bis zum 4. Juli in gewohnter Form stattfinden, spätester Entscheidungstermin sei Ende April. «Wir wollen möglichst lange mit dem Entscheid zuwarten; dies schulden wir unseren treuen Mitgliedern, Teilnehmern, Sponsoren und Dienstleistern», führt Hegner aus.

Das Ägeri-Grümpi lockt viele Zuschauer nach Unterägeri, vorliegend im Jahr 2019. Bild: Maria Schmid

Endgültig nicht stattfinden wird hingegen das Quer durch Zug. Der Staffelanlass war für den 27. März geplant. Laut Simon Randriamora vom OK habe man einen Standortwechsel und ein Verschiebedatum sowie nur die Durchführung der Kinderkategorien in Betracht gezogen, das letztlich aber verworfen. «Das Quer durch Zug gehört in die Altstadt mit den Kategorien 1-Käsehoch bis Masters und ist der Saisonauftakt zur Freiluftsaison der Leichtathleten», schreibt er zur Begründung und ergänzt, dass sich eine minimierte Austragung nicht rechnen würde. «Auch die ehrenamtlichen Helfer, mehrheitlich im Seniorenalter, dieses Jahr zu animieren, wäre schwierig geworden.»

Gehören im Frühling zum Bild der Zuger Altstadt: die Läufer am Quer durch Zug (hier 2018). Bild: Stefan Kaiser

Mitte Juni soll hingegen in der Altstadt um die Wette gerannt werden, dies im Rahmen des Chriesisturms. Anfang Mai will man über die Durchführung entscheiden, schreibt Josef Huwyler, der Geschäftsführer ad interim der organisierenden IG Zuger Chriesi. Weil der Chriesisturm während der Kirschernte stattfinden soll, habe man auf ein Verschiebedatum verzichtet. «Was die Pandemie betrifft, würde eine Verschiebung des Anlasses um eine oder zwei Wochen nichts bewirken», ist Huwyler überzeugt.

Auch 2019 haben einige hundert Zuschauer die Teilnehmer am Zuger Chriesisturm angefeuert. Bild: Christian Herbert Hildebrand

Sollten im Juni noch Einschränkungen bezüglich Publikum bestehen, würde man die Sache neu beurteilen. «Ein Chriesisturm ganz ohne Publikum kann ich mir nicht vorstellen.» Sponsoren wie freiwillige Helfer hätten jedenfalls ihre Unterstützung bereits zugesagt. Kosten würden nur im Fall einer Durchführung anfallen.