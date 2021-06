Kanton Zug Wakesurf-Unternehmen auf dem Zugersee: Viel Lärm um nichts? Gegen Bezahlung auf einer Welle surfen – das möchte ein Zuger neu anbieten. Doch die hohen Wellen, die es für den Sport benötigt, rufen auch Gegner auf den Plan.

Ein Wakesurfer auf dem Vierwaldstättersee. Bild: André A. Niederberger (2016)

Hüfthoch müssen die Wellen sein. Dann kann der Surfer in den Wassermassen gleich hinter dem Boot surfen, ganz ohne Seil, als wäre man auf einer natürlichen Welle irgendwo im Meer. Wakesurfen heisst diese Sportart und soll neu auf dem Zugersee allen offen stehen – auch ohne eigenes Boot. Unter der Marke Reboat will der Zuger Andi Springhetti künftig Wakesurfen anbieten. Die Bewilligung steht jedoch noch aus. Bis Anfang Woche lief das Vernehmlassungsverfahren der Zuger Polizei bei allen Seeklubs und möglichen Betroffenen sowie den tangierten Amtsstellen des Kantons. Die Vernehmlassung ist für ein gewerbliches Betreiben von Wakeboarden und ähnlichen Sportarten nötig. Die Antworten sind gemäss der Zuger Polizei noch nicht ausgewertet worden.

Wellen stören Wassersportler und Natur

Doch bereits zum aktuellen Zeitpunkt ist klar, dass ein solches gewerbliches Angebot auch auf Widerstand stossen wird. Einer, der gegen die Bewilligung kämpf, ist Joe Peyer. Der pensionierte Chamer segelte Jahrzehnte lang auf dem Zugersee und begleitet auch heute regelmässig Kollegen aufs Wasser. «Mich stört es, dass das Wakesurfen nun gewerblich angeboten wird. Wenn du mit dem Segelschiff bei wenig Wind draussen bist und auf eine solch hohe Welle triffst, stehst du gleich quer und still.» Joe Peyer ist bewusst, dass schon heute private Wakesurfer auf dem See unterwegs sind:

«Wenn das jetzt aber gewerblich wird, werden solche Wellen noch viel öfter vorkommen.»

Die Wellen sieht auch das Amt für Wald und Wild als mögliches Problem. «Untersuchungen deuten darauf hin, dass die beim Wakesurfen eingesetzten Boote Wellen erzeugen, deren Energie bis zu viermal höher ist als beim Wakeboarden», erklärt Amtsleiterin Priska Müller. Und dies könnte Auswirkungen auf die Ufer haben, deren Wasserschilfbestand seit Jahren angeschlagen ist. Denn als eine der Ursachen für den Rückzug des Schilfs wird künstlich erzeugter Wellenschlag vermutet.

Das Schilf im Wasser des Zugersees ist seit 1930 um über 80 Prozent zurückgegangen. Doch für diverse Tiere ist es ein wichtiger Lebensraum. «Gerade für die Fische, weil sich gewisse Arten, wie beispielsweise der Hecht, hier fortpflanzen und viele Jungfische im Schilf ideale Lebensräume vorfinden.» Zudem seien die Schilfgürtel wichtige Brutgebiete, beispielsweise für das Blesshuhn. Müller befürchtet, dass die hohen Wellen des Wakesurfens den Schilfrückgang verstärken könnte. «Ein wichtiger Faktor wird natürlich auch die Häufigkeit der Fahrten sein, die durch das gewerbliche Angebot durchgeführt werden.»

Alles entspricht den Bedingungen, aber ...

Auch der Zuger Baudirektor Florian Weber, der mit dem Amt für Raum und Verkehr die Naturschutzzonen unter sich hat, bestätigt die Befürchtungen von Priska Müller. Er gibt in seiner schriftlichen Antwort aber zu bedenken, dass das Gesuch grundsätzlich den Bedingungen der Verordnung entspricht. Allerdings sei es das erste Gesuch für ein kommerzielles Angebot – die Verordnung trat 2004 in Kraft. «Es fehlen Erfahrungen, wie intensiv ein solches neues Angebot genutzt würde. Es darf nicht ohne alle Vorbehalte eine neue Nutzung bewilligt werden, die möglicherweise Risiken für die Uferlebensräume haben kann.» Man müsse deshalb das Wakesurfangebot beobachten:

«Im Falle unerwünschter Auswirkungen soll es möglich sein, die Nutzung auch wieder einzuschränken.»

Doch wenn Wakesurfer Andi Springhetti hält, was er sagt, sollte dies wohl alles ohne Problem bleiben. Der zweifache Familienvater betont gegenüber unserer Zeitung, dass er mit seinem Vollzeitjob in einer leitenden Funktion eines grossen Unternehmens oft mehr als 100 Prozent arbeite und am Wochenende bei schönem Wetter die Zeit am liebsten mit seiner Familie und Freunden auf dem Boot verbringe. «Für das Reboat-Angebot bleibt also gar nicht so viel Zeit übrig.»

Dass er sich trotzdem die Mühe macht, das Vernehmlassungsverfahren für ein gewerbliches Angebot durchzumachen, begründet er mit seiner Motivation: «Wenn man sieht, wie jemand strahlt, der es zum ersten Mal schafft, auf dem Brett zu stehen, ist das super.» Er wolle den Leuten ermöglichen, eine Sportart zu betreiben, die man sonst nicht einfach so betreiben kann. Auf die Frage, ob er es sich vorstellen könnte, aus dem gewerbsmässigen Hobby ein Unternehmen mit Angestellten aufzuziehen, meint Springhetti: Er sage niemals nie. Doch in naher Zukunft komme seine Familie und sein Beruf vor Reboat. Das Wakesurfen soll weiterhin ein Hobby bleiben.