Kanton Zug Wegen «unnötigem Lärm»: Mehrere Autofahrer bei Tuner-Treffen verzeigt In Steinhausen und Rotkreuz fand am Samstagabend ein Autotreffen mit mehreren hundert Fahrzeugen statt. Die Zuger Polizei war präsent und verzeigte mehrere Personen.

Das Auto-Treffen auf dem Parkplatz vor dem Einkaufszentrum Zugerland. Bild: Zuger Polizei

Rund 500 Fahrzeuge und deren Insassen versammelten sich am Samstagabend beim Einkaufszentrum Zugerland in Steinhausen. Die Autofahrerinnen und Autofahrer waren gemäss Angaben der Zuger Polizei aus diversen Kantonen und dem nahen Ausland angereist. Die Polizei befand sich vor Ort und führte Kontrollen durch – einige Autofahrer schienen sich dadurch jedoch nicht beirren zu lassen. So wurde unter anderem ein 35-Jähriger verzeigt, der mit seinem Audi durch das Hochdrehen des Motors «vermeidbaren und unnötigen Auspufflärm» verursachte.

Ebenfalls verzeigt wurde ein 24-jähriger Fahrzeuglenker, der mit seinen Fiat Punto den maximal erlaubten Geräuschpegel deutlich überschritt. Und ein 18-Jähriger wurde verzeigt, weil sich sein VW nicht in «einem vorschriftsgemässen Zustand» befand, wie die Zuger Polizei weiter schreibt.

Statement der Zuger Polizei zu Autotunern: Mit dem vermehrten Auftreten sogenannter «Autotuner» und «Autoposer» hat sich die Lärmproblematik in der letzten Zeit zusätzlich verschärft. Indem sie ihre leistungsstarken Autos aufdrehen und die Sportauspuffanlagen bewusst knallen lassen, fallen die mehrheitlich jungen Männer in Innenstädten und Ortschaften negativ auf. Trotz Anstrengungen und Bemühungen wird die Polizei das Lärmproblem nicht aus der Welt schaffen können. So hat sie keinen Einfluss auf das starke Verkehrswachstum, dass sich auf den Freizeitverkehr mit all seinen Begleiterscheinungen auswirkt. Dazu kommt, dass bereits Neulenker leistungsstarke Fahrzeuge fahren dürfen und diese dank Leasing auch finanzieren können. Zudem erlauben die geltenden Gesetzesvorschriften Auspuffanlagen und Motorsteuerungen, die Lärmemissionen ohne eigentlichen Nutzen erhöhen.

Nach dem Treffen ist vor dem Treffen, dachten sich wohl einige Tuning-Begeisterte, als sich die Versammlung auf dem Zugerland-Parkplatz auflöste. Rund 70 Fahrzeuge begaben sich nämlich zum Bahnhof Rotkreuz, wo die Zuger Polizei jedoch ebenfalls präsent war. Wegen «übermässigem Lärm» wurde dort dann auch noch ein 25-jähriger BMW-Fahrer zuhanden der Staatsanwaltschaft Zug verzeigt. (mha)