Kanton Zug Zuger Online-Behördenverzeichnis ist per 1. Februar 2022 aktualisiert worden Das Zuger Personen- und Ämterverzeichnis ist ein informatives Nachschlagewerk und es bietet durch die ständige Nachführung eine solide Datenbasis für Forschungen und Recherchen verschiedenster Art.

Im Zuger Online-Behördenverzeichnis sind alle zugerischen Vertreterinnen und Vertreter in den Bundesbehörden sowie die Mitglieder der Legislative, Exekutive und Judikative des Kantons Zug seit 1848 aufgeführt. Die gemeindlichen Behörden sind ab 1874 erfasst. In jenem Jahr wurde die bis heute gültige Gemeindeorganisation mit Einwohnergemeinden, Bürgergemeinden, Kirchgemeinden und Korporationen geschaffen. Das Staatsarchiv Zug hat das Zuger Personen- und Ämterverzeichnis per 1. Februar 2022 aktualisiert, wie einer entsprechenden Mitteilung zu entnehmen ist.

Eine Änderung ergab sich im vergangenen Jahr in der Mitte des politischen Spektrums: Am 2. Juni 2021 hat die Delegiertenversammlung der ehemaligen Christlichdemokratischen Volkspartei CVP des Kantons Zug beschlossen, dem Namenswechsel der nationalen Mutterpartei zu folgen. Die Partei heisst nun neu «Die Mitte Kanton Zug». Aktuell amtierende Vertreterinnen und Vertreter werden daher unter dem neuen Parteinamen im Verzeichnis geführt.

Das aktualisierte Verzeichnis umfasst 3981 Personen in 164 Ämtern. Das Verzeichnis ist ab sofort auf der Website des Kantons abrufbar. (cro)