Kanton Zug Zuger Politiker wollen Firmen von der Kirchensteuerpflicht befreien Die SVP Fraktion sowie einige FDP-Kantonsrätinnen und -räte haben beim Kanton eine entsprechende Motion eingereicht. Die beiden Präsidenten der Landeskirchen im Kanton halten von diesem Vorstoss denkbar wenig. Die Rolle der Kirche reiche weit über ihre konfessionelle Funktion hinaus.



Es sind aktuell acht Schweizer Kantone, welche die Steuerabgabe von juristischen Personen entweder abgeschafft oder für freiwillig erklärt haben. Unter ihnen ist jedoch kein Zentralschweizer Kanton, hier sind überall nach wie vor natürliche wie auch juristische Personen kirchensteuerpflichtig. 2005 haben die beiden damaligen Zuger SVP-Kantonsräte Manuel Aeschbacher und Thomas Villiger per Motion die Abschaffung der Kirchensteuerpflicht für juristische Personen im Kanton Zug gefordert.

Das Begehren scheiterte bereits vor dem Kantonsrat haushoch – dieser wies die Motion mit 61 zu 10 Stimmen zurück. Gar noch chancenloser war 2001 ein Antrag der Alternativen Fraktion gewesen, die Kirchensteuer juristischer Personen durch eine sogenannte Mandatssteuer zu ersetzen. Die Landeskirchen im Kanton Zug erhalten durch juristische Personen jährlich rund 29 Millionen Franken, was fast 50 Prozent ihrer gesamten Steuererträge entspricht und somit einen wesentlichen Teil ausmacht.

Die Reformierte CityKirche in Zug und die katholische Kirche St. Michael ebenda. Würden die Steuergelder juristischer Personen entfallen, so kämen die beiden Landeskirchen in Bedrängnis. Bilder: Stefan Kaiser

Jahre später ein erneuter Vorstoss

Nun startet die SVP-Fraktion Zug einen weiteren Anlauf: Zusammen mit sechs unterzeichnenden FDP-Kantonsrätinnen und -räten fordert sie einmal mehr die Abschaffung respektive Freiwilligerklärung von Steuerabgaben für juristische Personen. In ihrer Motion begründen sie es damit, dass es nach wie vor verfassungsrechtlich fragwürdig sei, dass juristische Personen Kirchensteuern zahlen, ohne einer Konfession anzugehören oder sich auf das Grundrecht der Religionsfreiheit berufen zu können. Überdies würden sich die Landeskirchen zunehmend in politische Angelegenheiten einmischen und zuweilen offiziell gegen jene Unternehmen auftreten, von deren Steuerabgaben sie profitieren. Der Regierungsrat soll nun – so die Forderung der Motionäre – einen Vorschlag erarbeiten, der juristische Personen im Kanton Zug gesetzlich von der Kirchensteuerpflicht befreit.

Dass das Ansinnen der SVP bei den Landeskirchen in Zug auf wenig bis gar kein Verständnis stösst, liegt auf der Hand, wie eine Nachfrage bei Karl Huwyler, Präsident Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ), und Rolf Berweger, Kirchenratspräsident Reformierte Kirche Kanton Zug, zeigt.

Karl Huwyler, Präsident Vereinigung der Katholischen Kirchgemeinden des Kantons Zug (VKKZ). Bild: Maria Oppermann

Karl Huwyler ist überzeugt:

«Unter dem Strich geht es den Motionären einzig um den Punkt des Mitredens bei politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.»

Denn: «Das Argument mit der mutmasslichen Verfassungswidrigkeit ist vom Bundesgericht bereits wiederholt zu Gunsten der Kirchen abgehandelt und als ‹verfassungsmässig› erklärt worden.» Gesetzten Falles, die Motion würde ihr Ziel erreichen, so hätte dies nicht nur für die Landeskirchen im Kanton Zug schwerwiegende Folgen, sondern auch für die gesamte Gesellschaft, sind die beiden Kirchenpräsidenten überzeugt.



Substanzielle Dienstleistungen würden entfallen

«Falls die Kirchen wegen der Steuerausfälle auf Steuern natürlicher Personen beschränkt wären, müssten sie sich auf ihre historische Kernaufgabe der Seelsorge begrenzen und die Diakonie erheblich reduzieren. Es würden wichtige soziale Leistungen entfallen, wodurch wiederum Gemeinde- und Kantonssteuern für natürliche und juristische Personen steigen würden», führt Huwyler aus. «Im Kanton Zug wird etwa die gesamte Seelsorge – auch in Spitälern und Gefängnissen – von der Kirche finanziert», präzisiert Rolf Berweger in diesem Kontext.

Rolf Berweger, Kirchenratspräsident Reformierte Kirche Kanton Zug. Bild: Maria Oppermann

«Ein weiteres Beispiel», so fährt er fort, «ist unter anderem die Schulden- und Budgetberatung Triangel, welche für viele Menschen eine existenzielle Dienstleistung darstellt. Sie wird zu Dreivierteln von der Reformierten Kirche getragen.» Das Fazit von Huwyler und Berweger:

«Ohne die Steuergelder juristischer Personen würde ein substanzieller Teil des gesellschaftlichen, karitativen, kulturellen und sozialen Auftrages der Kirche verunmöglicht.»



Dem Vorwurf, die Kirchen würden sich zu stark in staatlich-politische Angelegenheiten einmischen, begegnen Huwyler und Berweger energisch. Huwyler: «Um es an einem prominenten Beispiel aus jüngerer Zeit zu verdeutlichen: Als über die Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt wurde, hat sich keine einzige Zuger Kirchgemeinde eingemischt.» Dass sich Leute aus dem kirchlichen Umfeld jedoch dazu äussern würden, sei in einem demokratischen Staat nichts als legitim. Man verteile keine Maulkörbe. Alles rede schliesslich von der Verantwortung der Konzerne, doch könnten genau da von kirchlicher Seite wertvolle Anstösse kommen.

«Überdies spannen wir sehr eng mit der Wirtschaft zusammen», fügt Berweger an. «Wie fruchtbar diese Zusammenarbeit ist, das zeigt beispielsweise die Zuger Fachstelle ‹Forum Kirche und Wirtschaft›, welche durch meinungsbildende Anlässe und Begegnungen mit verantwortungsbewussten Entscheidungsträgern auf Augenhöhe einen wichtigen Teil zur gesellschaftlichen Diskussion beiträgt.» Sowohl Berweger wie auch Huwyler müssen es wissen – sie selbst sind beide beruflich im Finanzsektor tätig gewesen. Die Kirchen agierten nun mal nicht in einer «konfessionellen Käseglocke», sondern seien Bestandteil des Kantons in seiner ganzen Vielfalt.

Es fliessen keine Steuergelder nach Rom

«Wenn man die Kirchen in ihren Aufgaben beschränkt und sie innerhalb des synergetischen Konstruktes Wirtschaft–Gesellschaft–Kirche beschneidet und somit entfremdet, hat das direkte Auswirkungen auf die Gesellschaft», mahnt Karl Huwyler. Ergo: «Wirtschaft und Kirche schliessen sich nicht aus, im Gegenteil – sie brauchen einander», hält er fest und bringt es schliesslich auf den Punkt: «Die Forderung der Motionäre ist ein wenig durchdachter Rundumschlag.»



Der VKKZ-Präsident will an dieser Stelle gleich noch einer «irreführenden Unterstellung» begegnen:

«Wir liefern keine Steuergelder nach Rom, wie viele noch immer glauben. Der Vatikan hat null Einfluss auf das finanzielle Geschehen in den Kirchgemeinden.»

In der Schweiz herrsche schliesslich ein duales Kirchensystem, innerhalb dessen alle Mitglieder der Kirchgemeinden demokratisch mitbestimmen und mitmachen könnten. Somit würden denn auch sämtliche Steuergelder umsichtig und sinnvoll eingesetzt.



Ein nicht zu vernachlässigender Faktor innerhalb dieser ganzen Diskussion sei zudem die Freiwilligenarbeit in den Kirchen. «In der katholischen Kirche des Kantons Zug beispielsweise leisten um die 3000 Menschen Fronarbeit aus freiem Willen, was ungefähr einem monetären Wert von 12 Millionen Franken entspricht», führt Huwyler aus. Das komme dem Steuerzahler entgegen, und zwar nicht zu knapp. «Und auch nicht zu vergessen: Was passiert mit den identitätsstiftenden Kulturdenkmälern, wenn das Geld für deren Unterhalt fehlt?» Die kirchliche Infrastruktur werde ferner gesellschaftlich genutzt, ergänzt Rolf Berweger.

«Auch sind die Kirchen als Besinnungs- und Rückzugsorte für Gläubige wie auch Nichtgläubige stets offen.»

Und erst recht seit Beginn der Pandemie habe sich deutlich gezeigt, was für wertvolle Dienstleistungen die Kirchen erbringen, fügt er an. «Somit ist es ein guter Zeitpunkt, die Bedeutung der Kirchen zu diskutieren.»



Auch wenn sich der rein religiöse Stellenwert der Landeskirchen in den letzten Jahren geändert haben mag – Karl Huwyler und Rolf Berweger bleiben gelassen angesichts der Motion und vertrauen darauf, dass der Regierungsrat, der Kantonsrat wie auch das Zuger Volk die Rolle der Kirchen für Kultur, Gesellschaft, Sozialwesen und Wirtschaft auch diesmal richtig einzuschätzen und zu würdigen wissen.