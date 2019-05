Kantonale Überschüsse sinnvoll einsetzen Zum unerwarteten Überschuss in der kantonalen Rechnung 2018

Es gibt in Zug seit fünfzehn Jahren eine Stelle für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Dieses Angebot vernetzt Menschen untereinander und ermöglicht den regelmässigen, selbstständigen Erfahrungsaustausch in thematischen Gesprächsgruppen (ohne Begleitung durch eine Fachperson). Sie unterstützt Menschen bei der Suche nach neuen Lösungen für ihre Krisen und Belastungen kostenlos und vertraulich. In Selbsthilfegruppen finden Teilnehmende gemeinsam Lösungen für die bessere praktische oder psychische Bewältigung des Alltags. Sie finden Wertschätzung, Zuwendung und neues Selbstvertrauen. Das entlastet das persönliche Umfeld, wie auch das Gesundheitswesen. Die gemeinschaftliche Selbsthilfe schützt vor dem krisenbedingten Verlust von sozialen Netzwerken und leistet einen wichtigen Beitrag zur Prävention und Gesundheitskompetenz.

Auf Ende 2018 hat der Kanton Zug die Subventionierung dieser Stelle gestrichen. Das bedeutet, dass in Zukunft die jährlich 150 Interessierten nicht mehr in eine bestehende Zuger Selbsthilfegruppe vermittelt werden können. Es können auch keine neuen thematischen Selbsthilfegruppen mehr bei ihrer Gründung begleitet werden. Eine Selbsthilfe-Vermittlungsstelle kann nicht selbsttragend wirtschaften. Sie leistet einen Beitrag für die Gesellschaft und kann ihre Dienstleistung nicht auf die einzelnen Selbsthilfegruppen überwälzen. Der gesellschaftliche und ökonomische Mehrwert rechtfertigt diese öffentliche Investition.

Weil die Kontaktstelle Selbsthilfe mit der Begründung von Sparmassnahmen von der Subventionierung gestrichen wurde, ist nach den unerwartet hohen kantonalen Überschüssen eine Neubeurteilung dieser Sparmassnahme erforderlich. Gefragt sind nachhaltige Beschlüsse, die sich mittelfristig auszahlen – keine Schnellschüsse und Radikalreflexe.

Hoffen wir, dass der Kanton Zug Selbstverantwortung und Entlastung des Gesundheitswesens als seinen Aufgabenbereich anerkennt und diese Verantwortung mitträgt.