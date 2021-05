KANTONSGERICHT ZUG Die Mutter einer Ex-Schülerin verklagt das Institut Montana Zugerberg auf fast 100'000 Franken Ihre Tochter sei zu Unrecht der Schule verwiesen worden, behauptet eine Zürcher Wirtschaftsprüferin und verlangt Schadenersatz vom Institut Montana Zugerberg. Anderer Meinung ist das Kantonsgericht – und spricht der Mutter nicht einmal ein Prozent ihrer Forderung zu.

Das Institut Montana Zugerberg.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 23. April 2021)

Idylle, Naturverbundenheit, Gemeinschaftssinn – das Institut Montana Zugerberg gibt sich (wie andere Schulen auch) nach aussen hin gerne als Ort, wo ein friedliches Miteinander gelebt wird. Doch dass es in der renommierten Privatschule auf dem Zugerberg, die unlängst wegen anonymer Vorwürfe an die Schulleitung in den Schlagzeilen stand, auch Konflikte gibt, zeigt ein 34-seitiger Entscheid des Zuger Kantonsgerichts.

Das Urteil vom 26. April beendet zumindest vorerst eine über zwei Jahre lang währende Auseinandersetzung zwischen der Schulleitung und einer Wirtschaftsprüferin aus dem Kanton Zürich. Der Entscheid des dreiköpfigen Richtergremiums lautet: Ja, es war rechtens, dass die Leitung des Instituts Montana im Februar 2017 die damals 18-jährige Tochter kurz vor der Matura vom Internat suspendiert und den Schulvertrag aufgelöst hat.

Mutter bekommt nur 900 Franken für den Wäscheservice

Damit vertritt das Gericht eine gänzlich andere Ansicht als die Mutter. Diese hatte sich auf den Standpunkt gestellt, mit der Suspendierung habe die Schulleitung die «Betreuungs- und Beherbergungskomponenten» des Schulvertrags fristlos gekündigt, wozu es eines wichtigen Grundes bedürfe. Dieser aber liege im konkreten Fall nicht vor, weshalb die Kündigung nicht gerechtfertigt gewesen sei.

98'262 Franken Schadenersatz plus Zinsen verlangte die Mutter – für Internats- und Schulgebühren, persönliche Aufwendungen und Anwaltskosten. Doch von den fast 100'000 Franken bekommt sie nicht einmal ein Prozent: 900 Franken gewährt ihr das Gericht, weil sie während der Suspendierung für einen Wäscheservice gezahlt hatte, den ihre Tochter nicht nutzen konnte.

Den Rest der Klage weist das Gericht ab. Laut den Richtern handelte es sich beim Schulvertrag um einen gemischten Vertrag, den beide Seiten jederzeit hätten beenden können. Zudem liege keine Auflösung zur Unzeit vor, welche das Institut Montana schadenersatzpflichtig gemacht hätte, da die Tochter über Jahre hinweg immer wieder negativ auffiel und so eine «Aufrechterhaltung des Vertrags» unzumutbar gemacht habe.

Hausaufgaben nicht gemacht, zu spät eingerückt

So habe die heute 22-Jährige zwischen einer ersten mündlichen Verwarnung im Mai 2016 bis zur endgültigen Suspendierung im Februar 2017 ein «destruktives Klima» verursacht, die Hausaufgaben nicht gemacht, sich geweigert, Arbeiten abzugeben und an Prüfungen teilzunehmen. Darüber hinaus habe sie den Campus verlassen, ohne sich abzumelden, sei nach mindestens einem Wochenende zu spät auf dem Zugerberg eingerückt und habe sich gegenüber Angestellten mehrfach inakzeptabel verhalten. «Mithin ist davon auszugehen», halten die Richter fest, «dass [XX] aufgrund ihres Verhaltens zurecht disziplinarisch sanktioniert wurde».

Doch Sanktionen hin, Rechtsstreit her – trotz der Suspendierung durfte die heute 22-Jährige die Schule auf dem Zugerberg tagsüber besuchen und auch die Maturaprüfung absolvieren, die sie bestanden hat.

Ob die Geschichte mit dem Entscheid des Kantonsgericht zu Ende ist oder ob der Fall an die nächste Instanz geht, ist unklar. Auf die Anfrage unserer Zeitung, ob sie den Entscheid am Obergericht anficht, reagierte die Geschäftsfrau nicht.