Seit Jahren beobachten Branchenkenner, wie die Verhältnisse im Zentralschweizer Bauwesen undurchsichtiger werden. So sollen Kriminelle zusehends den Markt unterwandern, indem sie ein intransparentes System von Subunternehmen installieren. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagte Kurt A. Zurfluh, der Geschäftsführer der Paritätischen Berufskommission des Hoch- und Tiefbaugewerbes der Zentralschweizer Kantone: «Der Sub nimmt einen Sub, der nimmt wieder einen Sub und der auch. In dieser Kaskade verliert man vollkommen den Überblick. Der Verantwortliche hat keine Ahnung, bei wem die Leute angestellt sind, die auf seiner Baustelle arbeiten.» Über diese Struktur würden Kriminelle eindringen, die Arbeiter aus dem Ausland holten und sie in den Subunternehmen arbeiten liessen – häufig zu Billiglöhnen und ohne Sozialversicherungsabgaben zu entrichten.