FC Luzern Klare Ansage von Neuzugang Ardaiz: «Ich möchte mehr Tore als bei Schaffhausen schiessen»

Joaquin Ardaiz stellt sich beim FC Luzern erstmals den Medien. Der 23-jährige Uruguayer tritt authentisch auf. Obwohl er für den FC Schaffhausen in der letzten Saison 20 Treffer erzielte und Torschützenkönig der Challenge League wurde, will er den FCL mit noch mehr Toren nach oben in der Tabelle schiessen.