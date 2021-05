KANTONSRAT Parlament entscheidet: Der Kanton Zug darf Solaranlagen auf seinen Gebäuden installieren Stillschweigend, ohne Gegenantrag oder Kontroverse, bewilligt der Zuger Kantonsrat das Projekt Ökoplus.

Bald auch auf den Dächern von kantonseigenen Liegenschaften: Solaranlagen wie hier auf dem Dach der Waldeggturnhalle in Rotkreuz welche die Energie Genossenschaft realisiert hat.

Bild: Werner Schelbert (Risch, 2. September 2016)

Damit spricht der Kantonsrat am 6. Mai in zweiter Lesung einen Betrag von 5,5 Millionen Franken für den Bau von Fotovoltaikanlagen auf kantonseigenen Gebäuden - etwa auf dem Dach der Kantonsschule Zug oder bei den Verwaltungsgebäuden an der Aabachstrasse in der Stadt Zug.

Ebenfalls ist der Bau von ­Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Tiefgaragen und auf Aussenplätzen in Kantonseigentum Teil von Ökoplus.