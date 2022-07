Kantonsrat Rund 75 Stunden pro Jahr sitzt ein Parlamentarier im Kantonsratssaal Kantonsrätinnen und Kantonsräte sind nebenberuflich in ihrem öffentlichen Amt tätig. Wie viel Zeit sie für die Sitzungen durchschnittlich pro Jahr aufwenden, hat der Kanton nun ausgewiesen.

Wer im Kantonsparlament Einsitz hat, der tut das nebenberuflich. Zwar nicht unentgeltlich, aber eben nicht Vollzeit. Wenn ein öffentliches Amt nebenberuflich ausgeübt wird, nennt man es Milizsystem. Wie viele Stunden investiert denn eigentlich eine Zuger Parlamentarierin, ein Parlamentarier durchschnittlich in ihre politische Tätigkeit vor Ort? Und wie viel kostet das den Kanton?

Acht bis neun Tage jährlich verbringt ein Zuger Kantonsratsmitglied im Parlament. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. Januar 2019)

Das wollten Heinz Achermann (Mitte/Hünenberg), Michael Felber (Mitte/Zug), Adrian Moos (FDP/Zug) und Stefan Moos (FDP/Zug) wissen, weshalb sie eine Interpellation einreichten und eine Auslegeordnung des Milizsystems forderten. Der Regierungsrat legt die Antworten dazu nun vor.

Durchschnittlich acht bis neun Tage pro Jahr im Parlament

2019 wendete ein Kantonsratsmitglied durchschnittlich rund 65 Stunden für die Sitzungen auf, im Plenum sind das 4900 Stunden. 2020 waren es einige mehr: Ein Mitglied verbrachte in diesem Jahr durchschnittlich 75 Stunden im Kantonsratssaal. Das Plenum verbrachte also rund 5700 Stunden dort. 2020 wendete ein Kantonsratsmitglied also etwas mehr als einen zusätzlichen Tag im Parlament auf. 2021 waren es pro Person durchschnittlich 72 Stunden.

Nebenberuflich sassen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier demnach in den letzten drei Jahren acht bis neun Tage pro Jahr im Kantonsratssaal.

Für diese acht bis neun Tage erhielten die Mitglieder jährlich eine Entschädigung zwischen 3500 und 4500 Franken: 2019 waren es 3500, 2020 4500 und 2021 4100 Franken. Insgesamt kostet die Entschädigung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier 280'000 bis 360'000 Franken pro Jahr – je nach Sitzungsaufwand. Hinzu kommen die Entschädigungen für Kommissionsmitglieder.

Kommissionsmitglieder erhalten zusätzlich eine ähnliche Entschädigung, sodass der gesamthaft ausbezahlte Betrag pro Kantonsrat 2019 bis 2021 jeweils zwischen 6000 und 8000 Franken lag. Im letzten Jahr kostete das Parlament gesamthaft ungefähr 640'000 Franken.

In Luzern wird mehr Entschädigung ausgerichtet

Die Interpellanten forderten die Regierung auf, bei anderen Kantonen nachzufragen, wie hoch die jährliche durchschnittliche Gesamtentschädigung pro Jahr und Parlamentarier sei. In Zürich und Genf beispielsweise erhielt ein Mitglied 2021 durchschnittlich rund 38'000 Franken, auch in Waadt und Basel-Stadt waren es zwischen 28'000 und 30'000 Franken. Auch im Nachbarkanton bekamen Parlamentarier mehr Entschädigung: 13'000 Franken waren es letztes Jahr durchschnittlich.

Weniger Entschädigung erhielt man in Uri, Schwyz, Obwalden und Appenzell Innerrhoden; durchschnittlich weniger als 4000 Franken.

Die durchschnittlichen Zahlen pro Jahr lassen sich aber natürlich nicht direkt vergleichen. Denn: Im Kanton Zürich tagt das Parlament fast wöchentlich, also deutlich häufiger als jenes in Zug. Andere Kantone wie Glarus zum Beispiel zahlen zusätzlich eine jährliche Grundentschädigung – die kann je nach Funktion des Parlamentariers variieren.

Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort zur Interpellation: «Der vorliegende Vergleich betreffend Zeitaufwand und Entschädigung des Parlaments des Kantons Zug sowie der Parlamente der übrigen Kantone weist zwischen den einzelnen Kantonen erhebliche Unterschiede auf.» Eine gewisse Übereinstimmung sei bei den Innerschweizer Kantonen festzustellen. Gesamtschweizerisch betrachtet bewegt sich Zug im moderaten Bereich.