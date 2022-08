Kantonsspital Zug Christian von der Lippe ist neuer Leitender Arzt in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie Er hat die Nachfolge von Andreas Rindlisbacher angetreten, der demnächst in Pension geht.

Christian von der Lippe. Bild: Kantonsspital Zug/PD

Am 2. August hat Christian von der Lippe seine Tätigkeit als Leitender Arzt in der Klinik für Orthopädie und Traumatologie am Kantonsspital Zug aufgenommen. Er ist ein Traumatologe «mit breiter Ausbildung und viel Erfahrung in der Unfallchirurgie», teilt das Kantonsspital mit.

Sein Medizinstudium hat er in Lübeck absolviert. Danach arbeitete er als Assistenzarzt in der Klinik für Chirurgie in Uznach sowie in der Klinik für Chirurgie am Kantonsspital Frauenfeld.

Anschliessend arbeitete er laut Mitteilung mehr als acht Jahre lang als Leitender Arzt, zu Beginn am Spital Wattwil, danach in Uznach, wo er im Departement Chirurgie 2020 zum Standortleiter Orthopädie und Traumatologie befördert wurde. (bier)