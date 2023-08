Kappel a. Albis Von New York nach Kappel: Jazz durchdringt die mittelalterlichen Klostermauern Alle zwei Jahre begegnen sich Jazz und Spiritualität im Kloster Kappel im Rahmen eines kleinen, aber feinen Festivals.

Von New York nach Kappel: Saxofonist Daniel Schnyder. Bild: zvg/Marcus Gyger

Den sakralen Raum mit Klängen von ausserhalb zu reflektieren und so der Kreativität in einer aussergewöhnlichen Umgebung ein Spielfeld zu überlassen – dies ist gemäss Veranstalter die Absicht hinter dem alle zwei Jahre stattfindenden Jazzfestival im Kloster Kappel. Die erste Ausgabe von «Jazz im Kloster» sei auf derart viel positive Resonanz gestossen, dass nun der Anlass als Biennale fest in den Terminkalender des Klosters, das auch als Seminarhotel und Bildungshaus dient, eingeflossen ist.

Das Programm vom 17. bis 20. August umfasst drei Abendkonzerte, einen Jazzgottesdienst am Sonntag und Vorkonzerte im Kreuzgang. Den Auftakt macht mit Vera Kappeler und Peter Conradin Zumthor ein renommiertes Duo, das mit Piano und Perkussion weiss, wie man auf aussergewöhnliche Räume mit spannenden Klängen reagieren kann. Gleiches gilt auch für die beiden anderen Hauptkonzerte – mit dem Duo Christoph Stiefel und Lisette Spinnler sowie mit dem Quartett des in New York lebenden Saxofonisten Daniel Schnyder.

Klingende Installation im Kreuzgang

Ungewohntes versprechen die bereits erwähnten Veranstaltungen im Vorfeld dieser Konzertabende. Am Donnerstag und Freitag sind eine Klanginstallation respektive eine Performance von Jürg und Linus Zimmermann zu erleben, die mit Modular-Synthesizer, Tonband, Horn und Texten den Kreuzgang des ehemaligen Zisterzienserklosters beschallen. Am Samstag sorgen darauf Johnny Hasler, Rich Harpur, Manuel Ramires Ramos und Severin Bruhin als «Milans River» für erfrischenden Jazz und warmen Soul.

Jazz-Gottesdienst zum Schluss

Den sonntäglichen Abschluss bildet ein Gottesdienst ganz im Zeichen des Jazz mit der Pianistin und Kirchenmusikerin Elisabeth Berner und dem Saxofonisten Reto Suhner.

Das Publikum darf sich laut Veranstalter auf erstklassigen Jazz in einzigartiger Atmosphäre freuen und dabei die Gewölbe und Gärten des Klosters Kappel erkunden. Wer möchte, kann auch gleich im Kloster übernachten. (fae)