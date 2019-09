Interview Karen Umbach (FDP): «Sach- und konsensorientiert» Karen Umbach (FDP) aus Zug kandidiert für den Nationalrat.

Karen Umbach (FDP).Bild: PD

Weshalb haben Sie sich für eine Kandidatur als Nationalrätin entschieden?

Weil die Zeit reif für eine freisinnige Zugerin in Bern ist. Die direkte Demokratie und die offene Gesellschaft haben mich, als ich vor 20 Jahren nach Zug kam, begeistert und motiviert, mich auch politisch zu engagieren. Ich wollte meinen Beitrag für unseren Kanton leisten. Nun will ich unserem international vernetzten und erfolgreichen Kanton im Nationalrat eine glaubwürdige und authentische Stimme verleihen.

Was sind Ihre drei wichtigsten Themen, für die Sie sich einsetzen würden?

Für eine wirtschaftlich starke Schweiz mit Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Für die Gleichwertigkeit von Berufslehre und Studium. Für eine selbstbewusste Aussenpolitik, die mit einem Einsatz für Demokratie und Menschenrechte verbunden sein muss.

Zug stellt drei Nationalräte, und nur zwei kandidieren wieder. Wie beurteilen Sie Ihre Wahlchancen?

Ich werde alles daran setzen, unseren FDP-Sitz zu halten. Ich bin mehr als zuversichtlich.

Weshalb sollen die Zuger ausgerechnet Sie wählen?

Ich bin Präsidentin des Kibiz und seit ich in Zug lebe, engagiere ich mich in sozialen Institutionen. Die Zugerinnen und Zuger wissen, dass ich sach- und konsensorientiert ticke. Und wie gesagt: Sie können mit mir erstmals eine Zugerin in die Bundesversammlung wählen.