Leserbrief Kein Herz für Vögel Zur Kantonsratsdebatte vom 27. Januar zur Motion betreffend Vermeidung von tödlichen Vogelkollisionen mit Glasflächen

An der letzten Kantonsratssitzung wurde die Motion betreffend Vermeidung von tödlichen Vogelkollisionen mit Glasflächen behandelt. Gemäss Schätzung der Vogelwarte Sempach sterben allein in der Schweiz jedes Jahr Hunderttausende von Vögeln beim Aufprall auf transparente Verglasungen sowie verspiegelte Gläser und Fassaden. Verunglücken die Vögel zur Brutzeit, werden auch die zurückgelassenen Jungvögel im Nest verhungern. Nicht nur die Plan- und Bauherrschaften, auch die Politik ist in der Pflicht, die schrecklichen Vogelkollisionen mit Glasflächen zu verhindern. Unsere Vögel leiden bereits unter dem Verlust ihrer Lebensräume, dem massiven Rückgang der Insekten und unter dem Klimawandel. Das Natur- und Heimatschutzgesetz, das Jagdgesetz, das Tierschutzgesetz, alle verlangen den Schutz der wild lebenden Vögel. Doch es passiert zu wenig, weil diese Gesetze scheinbar nicht mit dem Bauen von Gebäuden in Zusammenhang gebracht werden. Dabei gäbe es einfache Lösungen, die Bauten vogelfreundlich zu gestalten und Vogelfallen zu vermeiden. Lichteinfall in der Wohnung und Aussicht sind auch mit vogelfreundlichem Glas gut umsetzbar.

«Bei Neu- und Umbauten sind Gebäude und Anlagen und deren Fassaden so zu gestalten, dass sie von Vögeln wahrgenommen werden.» Mit diesem Zusatz im kantonalen Planungs- und Baugesetz hätte man für alle Gemeinden im Kanton Verbindlichkeit geschaffen. Stattdessen setzt man nun auf Freiwilligkeit und die Bauordnungen der einzelnen Gemeinden. Über das Abstimmungsresultat bin ich enttäuscht und kann nicht nachvollziehen, dass weder die Regierung noch eine Mehrheit der Kantonsratsmitglieder diesem Anliegen ernsthaft nachgekommen sind. Die Vögel brauchen unseren Schutz in einer Zeit des immer bedrohlicher werdenden Rückgangs der Biodiversität.

Mariann Hess, Kantonsrätin ALG, Mit-Motionärin, Unterägeri