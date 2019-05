Pfadi Menzingen: keine Angst vor dem Regen Schulkinder haben während zwei Tagen Gelegenheit, das Pfadi-Leben kennenzulernen – Übernachtung im Zelt inklusive. Die Aktion wird im Rahmen des 30-Jahr-Jubiläums der Pfadi Menzingen durchgeführt. Carmen Rogenmoser

Der Regen prasselt unaufhörlich vom Himmel und die Bise lässt einen den Reissverschluss der Jacke hochziehen. Das fröhliche Lachen allerdings hört man schon von weitem. Die Kinder, die sich vergnügen, sitzen gut geschützt unter einer Blache, die über den Pausenplatz des Schulhauses Marianum in Menzingen gespannt ist. Eifrig falten die Erst- bis Viertklässler Papierschiffe zusammen. Diese werden anschliessend in Wachs getaucht und schwimmen gelassen. Unterstützt werden die Schüler dabei von Leitern der Pfadi Menzingen. Die Aktion, die bis heute Dienstagabend dauert, ist Teil der Jubiläumsfeierlichkeiten der Pfadi. Seit 30 Jahren gibt es die Organisation in Menzingen nun schon.

Schüler spielen mit den Pfadfinder auf der Wiese beim Schulhaus Marianum in Menzingen. (Bilder: Stefan Kaiser, Menzingen, 20. Mai 2019)

Mit dem Schiffe-Basteln ist es an jenem Morgen nicht getan. Drei grosse Zelte haben die Verantwortlichen, allen voran Abteilungsleiter Sebastian Beck, auf dem Schulhausplatz aufgestellt. Darin werden Spiele gespielt und einiges über die Pfadi gelernt – und später auch übernachtet. «Die Schüler und die Pfader sind dazu eingeladen», erklärt Muriel Lotz alias Joy. Seit 14 Jahren gehört die 20-Jährige der Pfadi an. Sie ist Biberleiterin und führt damit eine Gruppe für die Kleinsten, vom Kindergarten bis zur 2. Klasse, an. Einige der teilnehmenden Schulkinder kennt sie also bereits. Heute Montag ist sie zusammen mit Marcel Stauffacher, ET (20), für das Mittagessen zuständig. Rund 25 Schulkinder haben sich dafür angemeldet. Die beiden erfahrenen Pfader sind sich sicher, dass auch die Zeltübernachtung ein Erfolg wird. «Das Wetter macht uns nichts aus.» Zur Pfadi gehöre es halt, bei jedem Wetter rauszugehen.

Lernen fürs Leben

Sechs bis sieben Pfader pro Tag engagieren sich für die Aktion auf dem Schulhausplatz. Ziel sei es auch, die Schulkinder für die Pfadi zu begeistern. «Ein Nachwuchsproblem haben wir allerdings nicht», sagt Marcel Stauffacher. Er ist Leiter bei der Pfadistufe und selber seit ebenfalls 14 Jahren Mitglied. Die Pfadi gehöre mit dem Turnverein und dem Fussballclub zu den drei grössten Vereinen der Gemeinde. «Wir sind viel in der Natur, erfahren einen nachhaltigen Umgang damit. Wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, und das soziale Zusammenleben», führt er aus. Es gehe ums Abenteuer, darum, etwas zu erleben. Damit hebe sich die Pfadi von anderen Vereinen ab, bestätigt Muriel Lotz.

Neben dem zweitägigen Lager sind weitere Jubiläumsveranstaltungen geplant. So war die Pfadi beim Fasnachtsumzug bereits mit einem Wagen vertreten und am Samstag, 10. August, steht ein grosses Sommerfest an. Dabei soll mit dem ganzen Dorf gefeiert werden. Zelte werden aufgebaut, auch ein grosser Sarasani – ein Zelt aus Blachen – und eine selbst gebaute Seilbahn sind geplant. «Wir wollen zeigen, was die Pfadi alles macht und kann», sagt Marcel Stauffacher. Auch hier gilt: Das Programm wird durchgezogen, egal, wie das Wetter aussieht.