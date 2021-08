Kelinkunst Baar ist bereit für eine Reihe an Kultur-Höhepunkten Die Rathus-Schüür beginnt ihre Saison mit einem Freiluft-Anlass. Neben regionalen Bühnengästen stehen nationale und internationale Grössen der Kleinkunst auf dem weiteren Programm.

Verwandlungskünstler Ennio Marchetto ist heuer zum zweiten Mal Gast in Baar.

Bild: Maria Schmid (20. September 2018)

Die «Räbenmetrolpole» macht sich startklar für die neue Kultursaison. Das anstehende Programm der Rathus-Schüür findet aufgrund der aktuellen Lage auch diesmal hauptsächlich in der Aula des Schulhauses Sennweid statt. Die Abwechslung innerhalb des Programmes bis zum Jahresende setzt sich in der gewohnten Ausprägung fort: Elf Kleinkunstanlässe, drei Mal der Donschtig-Träff und drei Veranstaltungen der Bibliothek stehen zur Auswahl.

Bereits der Start am Donnerstag, 26. August, ist besonders: Im Rahmen des traditionellen Liederlich empfängt Moderator Reto Zeller vier illustre Gäste. Lässt es das Wetter zu, so findet die Veranstaltung auf dem Platz vor der Rathus-Schüür unter freiem Himmel statt, ansonsten in der Aula Sennweid. Am Samstag, 4. September, sind vor allem Familien mit Kindern angesprochen, wenn Looslis Puppentheater das Stück «Die Kinderbrücke» auf die Bühne bringt.

Operngesang und Verwandlungskunst

Danach weht Opernluft in Baar mit einem bekannten Gesicht: Der österreichische Tenor Andreas Winkler singt am Donnerstag, 9. September, ein Liederprogramm anlässlich des 100. Todestages der italienischen Opernlegende Enrico Caruso. Schliesslich folgt am 16. September der erste Donschtig-Träff. Martin Sinniger von der Kantonspolizei Zürich berichtet über seine spannende, nicht ganz einfache Arbeit beim Tierschutz. Kurz danach, am Samstag, 18. September, ist mit Ennio Marchetto ein international bekannter Meister der Verkleidungskunst zu Gast, der Baar bereits vor drei Jahren beehrt hat. Diese Show findet im Gemeindesaal statt.

Am ersten Bibliotheksanlass vom Montag, 20. September, stellen in der Aula Sennweid die drei Autorinnen Therese Bichsel, Franziska Streun und Karoline Arn ihre Biografien über bemerkenswerte Frauen der Geschichte vor. Und der deutsche Kabarettist Ingo Börchers sinniert am Donnerstag, 23. September, über die Würde des Menschen. Die zweite Veranstaltung der Bibliothek Baar erfolgt bereits am Mittwoch, 29. September. Der Autor Marcel Huwyler liest aus drei seiner Bücher der Frau-Morgenstern-Reihe.

Nach einer längeren Pause sorgt die Musique Simili am Donnerstag, 21. Oktober, mit archaisch-poetischem Liedgut für französisch kolorierte Klänge. Und am zweiten Donschtig-Träff am 28. Oktober erörtert Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart den literarischen Wert des Witzes. Weiter geht’s mit geistreicher Satire und Wortwitz im Programm «Aller Tage Abend» vom Duo Schön und Gut am Donnerstag, 4. November. Und dann ist es Zeit für besondere Musik: Am Donnerstag, 18. November, entführt das Ensemble Seeda mit östlichen Klängen in die unbekannte Welt zwischen Orient und mongolischer Steppe.

Lesung zu einem aktuellen Thema

Die szenische Lesung «Abwäsche oder abstimme?» mit den beiden Zugern Maria Greco und Remy Frick zum Thema 50 Jahre Frauenstimmrecht am Mittwoch, 24. November, ist der dritte Anlass der Bibliothek Baar in dieser Teilsaison und wird in Zusammenarbeit mit der Bibliothek Zug durchgeführt (Eintritt frei). Und im dritten Donschtig-Träff am 25. November geht es um die Frage, ob Homöopathie Schein oder Sein ist. Der Homöopath Werner Zbinden spricht über die bekannte Heilmethode. Und der vielfach geehrte Kabarettist Matthias Brodowy erklärt ebenfalls am Donnerstag, 25. November, weshalb er selbst heutzutage keine Zeit für Pessimismus hat.

Literarisch wird’s am Dienstag, 30. November. Die Zentralschweizer Literatur-Preisträgerinnen Mariann Bühler, Karin Mairitsch und Theres Roth-Hunkeler tragen Texte vor, moderiert von Katja Alves. Und ins Saisonfinale geht es schliesslich am Samstag, 4. Dezember, wenn die schrille Barbara Hutzenlaub ihre kleine Welt gross aufträgt – im Programm «Grenzenlos». Den Saisonabschluss macht am Dienstag, 7. Dezember, das Ensemble Outside Track mit weihnächtlichen Perlen aus der irischen und schottischen Musikliteratur.