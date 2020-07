Kerze steckt in Hünenberg eine Hecke in Brand

In der Nacht auf Mittwoch, 15. Juli, ist in einem Wohnquartier in Hünenberg eine Hecke in Brand geraten. Anwohner alarmierten die Feuerwehr und begannen mit den Löscharbeiten. Dadurch konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.