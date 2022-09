Kickboxen Niederlagen in den Hauptkämpfen trüben die Stimmung kaum Die Halbfinalveranstaltung der Boss Art Championship in der Neuheimer Lindenhalle war laut den Veranstaltern ein voller Erfolg.

Die Rheinfelderin Ilenia Perugini (rechts) verlor ihren Titelkampf. Bild: Mathias Blattmann (Neuheim, 10. September 2022)

Am Samstag haben sich Kickbox-Kämpferinnen und -Kämpfer an der Boss Art Championship in Neuheim gemessen. Der Hauptanlass war der Titelkampf im Muay Thai zwischen der Tschechin Klara Strnadova und der Schweizerin Ilenia Perugini. Die Erstgenannte setzte sich nach Punkten durch.

Der Baarer Kämpfer Philipp Stöckli (links) unterlag. Bild: Mathias Blattmann (Neuheim, 10. September 2022)

Glücklos war Philipp Stöckli von Mitorganisator Talos-Gym in Baar. Er kassierte von Manuel Rifa früh einen Kopftreffer mit dem Knie und musste später den Kampf aufgeben.

Der Rahmen in der Berggemeinde stimmte: Die Lindenhalle war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Zudem verfolgten fast 4000 Fans die Kämpfe online, teilen die Veranstalter mit.

Die Lindenhalle war gefüllt. Bild: Mathias Blattmann (Neuheim, 10. September 2022)

Die Finals der Boss Art Championship finden am 5. November in Cham statt. (bier)