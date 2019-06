Leserbrief Kiesabbau im Chamer Gebiet Hatwil-Hubletzen: Koste es, was es wolle «Gemeinde und Kanton sind sich nicht einig», Ausgabe vom 18. Juni

Ein von der Gemeinde Cham in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt besorgniserregende Problematiken auf bezüglich des angedachten Kiesabbaus im Gebiet Hatwil-Hubletzen in Cham. Das Naturschutzgebiet Hatwiler Ried und benachbarte Gebiete sowie die vorhandene Grundwasserreserve für rund 18 000 Personen seien bei einem Kiesabbau latent gefährdet. Aber offenbar nimmt das der Kanton Zug in Kauf. Wenn ich im besagten Artikel lese, dass Florian Weber, Vorsteher der Baudirektion, äussert, das Naturschutzgebiet Hatwiler Ried sei nicht von nationaler Bedeutung, da gäbe es wertvollere Gebiete in der Gemeinde Cham, finde ich diese Aussage sehr enttäuschend und zugleich bedenklich! Diese ausgedehnte Biodiversität und diese wertvollen Trinkwasserreserven wollen wir unbedingt erhalten! Es kann nicht sein, dass unter anderem mit der Begründung eines nicht vorhanden Inventareintrages argumentiert wird und mögliche Risiken eines Kiesabbaus offenbar nicht genügend ernst genommen werden. Wir müssen einem der letzten grünen, intakten Flecken Natur im Kanton Zug, diesem schön eingebetteten Naherholungsgebiet, unbedingt Sorge tragen und es unseren Nachfahren unversehrt weitergeben können.

Für einen einschneidenden Kiesabbau mit unvorhersehbaren Folgen darf im Gebiet Hatwil-Hubletzen kein Platz geschaffen werden. Ich möchte daran erinnern, dass bereits heute und auch in Zukunft im Äbnetwald, welcher quasi in Sichtweite zum geplanten Abbaugebiet Hatwil-Hubletzen liegt, jährlich Tausende von Kubikmetern Kies abgebaut werden, das muss genügen! Man kann doch nicht einfach eine ganze Region in eine riesige Kiesgrube umwandeln und damit den Lebensraum von Mensch und Natur irreversibel beeinträchtigen. Ich appelliere an alle Verantwortlichen, sich dafür einzusetzen, dass ein Kiesabbau im Gebiet Hatwil-Hubletzen keinesfalls realisiert wird. Reduzieren wir das Bauen mit Kies und fördern stattdessen weiter das Bauen mit Schweizer Holz und tragen so zur Verjüngung und Stärkung unseres Waldes bei. Schweizer Holz ist ein erneuerbarer Rohstoff, der nachhaltig bewirtschaftet wird.

Ruedi Wismer, Niederwil in Cham