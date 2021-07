Vereine/Verbände Kinder meistern den Velokurs Wie befährt man einen Kreisel mit dem Velo? Auf solche und ähnliche Fragen ging Pro Velo Zug bei ihrem Velofahrkurs ein.

Auch das einhändige Fahren wurde im Kurs geübt. Bild: PD

Kürzlich waren beim Schulhaus Sennweid in Baar und im angrenzenden Quartier Gruppen mit velofahrenden Kindern und Erwachsenen unterwegs. Der Anlass konnte unter erleichterten Covid-Bedingungen beinahe wie immer durchgeführt werden. Der Velofahrkurs war fast ausgebucht und konnte bei idealen Wetterbedingungen durchgeführt werden.

Gut 50 Kindern im Alter zwischen 6 und 9 Jahren wurden von erfahrenen Leiterinnen in Leitern in Geschicklichkeit und Simulation von verschiedenen Verkehrssituationen im geschützten Schonraum geschult. Zeitgleich wurden die erwachsenen Begleitpersonen über die Rechte und Pflichten von Velofahrenden informiert. «Wie befahre ich einen Kreisel sicher und korrekt mit dem Velo?» ist zum Beispiel eine Frage, die auch viele Erwachsene unsicher werden lässt. «Wann und wo darf mein Kind bis 12 Jahren mit dem Velo auf dem Trottoir fahren?» Auf solche und weitere Fragen konnte in der Theorielektion eingegangen werden.

Training in geschützter Umgebung

Im zweiten Teil des Velofahrkurses fuhren die älteren Kinder (ab 7 Jahren) mit ihrer Begleitperson einen Parcours im Quartier ab. Linksabbiegen oder einen Kreisel befahren gehörten dabei zum Schulungsprogramm. Die jüngeren Kinder ab 6 Jahren trainierten weiterhin auf spielerische Art im geschützten Raum ihre Fähigkeiten im Velofahren.

Am Samstag, 28. August, findet in Cham (Röhrliberg) der letzte Velofahrkurs im Jahr 2021 statt. Es hat noch freie Plätze. Anmeldungen werden auf den Websites www. provelozug.ch oder www.velokurs.ch entgegengenommen.